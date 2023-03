Der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz heeft een seiner Sitzung am 10. März 2023 intensief met geplant Veränderungen im Hörfunkprogramm von SWR 4 befasst. Im Mittelpunkt staat voor de deskundige vertegenwoordiging van Rheinland-Pfalz in het programma en de situatie van Mitarbeitenden. Die SWR Geschäftsleitung hatte in der vergangen Woche beschlossen, dass SWR 4 Rheinland-Pfalz en SWR4 Baden-Württemberg künftig sterkere kooplieden sollen. Damit sollen Doppelstrukturen abgebaut, Kosten gesenkt en Kräfte freigesetzt waren voor digitale Angebote.

Getroffen Mitarbeitern sollen adäquate Tätigkeiten angeboten waren

Die Mitglieder van de Landesrundfunkrats Rheinland-Pfalz heeft veel inzicht gekregen in de financiële vooruitzichten van de zenders Verständnis für Änderungen, ook als deze programma’s betrokken zijn. Dennoch müsste gewährleistet sein, dat is zowel Bundesländer auch künftig angemessen Berücksichtigung finden. Die verstärkte samenwerking en gemeinsame Sendestrecken dürften nicht dazu führen, dass Rheinland-Pfalz en seine Regionen sowie die dort lebenden Menschen aus dem Blick riet. Wichtig war de Gremium außerdem the Situation of Mitarbeitenden am Standort Mainz. Als alle weiterhin voor SWR4 arbeiten könnten, müssten the Betroffen adäquate Tätigkeiten were angebooten.

SWR 4 speelt als Musikformat hauptsächlich deutschsprachige moderne Schlager und Schlageroldies. Die Ausstrahlung volgde neben UKW im SWR-Empfangsgebiet über Digitalradio DAB+, mit Regionalprogramm Karlsruhe, Friedrichshafen, Heilbronn, Mannheim, Stuttgart, Freiburg im Breisgau, Tübingen en Ulm sowie in RLP mit Regionalnachrichten aus den Studios Trier, Mannheim, Koblenz, Kaiserslautern en Mainz. Außerdem sind die Sender über Satellit Astra 192° Ost, im Digitalkabelnetz en als Livestream zu empfangen.

Vorsitzende Wingertszahn: Werden Prozess aufmerksam begleiten

“Wir zijn den Umsetzungsprozess aufmerksam begleiten. Onze Augenmark is de beste keuze voor de Landesspezifischen Ausprägungen van de programma’s en een van de geeigeten Einbindung der betroffen Mitarbeitenden in the Prozess. Als de SWR-programma’s met meerdere programma’s worden bekeken, kunnen de SWR4-hörerinnen en hörer-vernachlässigen niet meer werken. Die Landeswellen müssen als solche erkennbar bleiben.”

Ziel des SWR: Regionale Prägung soll erhalten bleiben

Mit der verstärkten Cooperation sollen perspektivisch mehr Sendestrecken länderübergreifend vom Standort Stuttgart aus gesendet are. Dies verloving in een emersten Schritt voraussichtlich ab Oktober sterft Jahres die Nachmittagsstrecke. De rijkelijke start van 6:00 Uhr tot 10:00 Uhr, die zo genereerde Prime Time, zal van elke deelstaat worden verantwortet en uit Mainz en Stuttgart verzonden. Insgesamt soll die Regionale Prägung onder andere door de Regionale berichtgeving en Beiträge von Reporterinnen en Reportern aus den Regionen worden weergegeven.

Landessenderdirektorin Fiebig: Müssen wordt efficiënter

“Als SWR müssen en wollen effizienter zowel der Erstellung unserer Angebote, vor allem im linearen Hörfunk en Fernsehen. Wollen wollen stoffen kunnen worden aangepast en er is een vrij grote hoeveelheid schoenen van niet-lineaire formaten, met de mogelijkheid dat de meeste jonge mensen erreichen kunnen. Landesspezifische Inhalte aus den Regionen von Rheinland-Pfalz bei SWR4 auch weiterhin ihren festen Platz haben und mit der gleichen Professionalität erstellt zijn wie wohnt.”

Landesrundfunkrat fordert Gesamtüberblick

Der Landesrundfunkrat Rheinland-Pfalz doorbrak de Einordnung eeninzelner Veränderungsprozesse in een Gesamtkonzept. Het kan in de toekomst worden gebruikt om te voorkomen dat er een aanpassing plaatsvindt. Het kan zijn dat een van de meest krachtige sport- of cultuuractiviteiten van Blick, een van de beste manieren om te trainen.

Wahlen: Vorsitzende en Stellvertreterin im Amt bestätigt

Er zijn geen inhaltlichen Aspekten staan ​​de sogenannten Halbzeitwahlen in der Mitte der Amtszeit van Landesrundfunkrats auf der Tagesordnung. Die Vorsitzende Susanne Wingertszahn en haar Stellvertreterin Ilse Wambsganß wurden juwelen in hun beste bestätigt.