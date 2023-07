Die Saison 2023/24 der Scottish Women’s Premier League beginnt mit dem Heimspiel von Meister Glasgow City gegen Hibernian.

Neu befördert Montrose Starte in der höchsten Spielklasse zu Hause gegen den Vizemeister der letzten Saison keltischder den Titel an einem dramatischen letzten Tag ebenfalls verpasste Rangers – wer unter der neuen Chefin Jo Potter – Besuch Spartaner.

Auch in zwei weiteren Spielen gibt es neue Cheftrainer Hamilton Akademiker beginnt sein Leben unter Robert Watson mit einem Heimspiel gegen ihn Herzenmittlerweile derzeit geschäftsführerlos Aberdeen Gastgeber Motherwell während das letzte Spiel sieht Dundee United sind zu Hause Partick Distel.

Die ersten drei der letzten Saison treffen am 27. August erstmals aufeinander, wenn Glasgow City gegen die Rangers antritt, gefolgt von einer Reise zu Celtic in der darauffolgenden Woche, am 2. Oktober.

Celtic wird am 22. Oktober das erste Old Firm-Spiel ausrichten, bevor die beiden Teams am 18. Februar erneut aufeinandertreffen. Das erste Edinburgh-Derby findet am 10. September statt, wenn die Hearts gegen Hibernian antreten. Das Rückspiel findet am 19. November statt.

Die Aufteilung bleibt in dieser Saison bestehen, was bedeutet, dass sich die Division nach 22 Spielen in zwei Hälften aufteilt und weitere 10 Spiele ausstehen, eines zu Hause und eines auswärts gegen jeden Verein gegen Mannschaften in derselben Hälfte der Liga.

Eröffnungsspiele der ScottishPower Women’s Premier League 2

Der Zweitplatzierte der letzten Saison Gartcairn sind zu Hause Queen’s Parkwährend neu befördert Livingston beginnen ihre erste Kampagne in den Elite-Divisionen zu Hause Kilmarnock – mit dem Spiel in der Tony Macaroni Arena.

Der frühere Hearts-Boss Andy Enwood übernimmt die Leitung Boroughmuir-Distel zum ersten Mal, da sie gegen den Absteiger antreten Glasgow Frauen Und St. Johnstone sind zu Hause Stirling-Universität.

„Ein beispielloses Maß an Vorfreude …“

SWPL-Geschäftsführerin Fiona McIntyre sagte: „Dies ist immer ein aufregender Tag im Kalender, da Vereine, Spieler, Trainer und Fans beginnen, die neue Saison zum Leben zu erwecken.“

„Nach einem so dramatischen Ende der Saison 2022/23 und mit ScottishPower als neuem Titelsponsor herrscht eine beispiellose Vorfreude auf die heutige Veröffentlichung.“

„Ich denke, wir können mit zwei äußerst wettbewerbsintensiven Divisionen rechnen. Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es eine echte Ungewissheit darüber, wer sowohl in der SPWPL als auch in der SPWPL 2 der Favorit auf den Meistertitel und den Abstieg ist.“

„Das ist es, was wir von unseren Top-Ligen erwarten, und dass Wettbewerbsfähigkeit und Ungewissheit über den Ausgang für echte Begeisterung bei den Fans sorgen, wie wir am Ende der letzten Saison gesehen haben, als das Interesse am Spiel exponentiell zunahm.“

„Gemeinsam mit den Vereinen können wir es kaum erwarten, die neue Saison zu starten und auf der Dynamik und dem Erfolg der letzten Saison aufzubauen.“

Die Spiele am Eröffnungswochenende

Hier ist die erste Spielrunde der ScottishPower Women’s Premier League-Saison 2023/24 (Änderungen bei allen Spielplänen vorbehalten):

Aberdeen gegen Motherwell

Dundee United gegen Partick Thistle

Glasgow City gegen Hibernian

Hamilton Academical gegen Hearts

Montrose gegen Celtic

Spartans gegen Rangers

Hier ist die erste Spielrunde der ScottishPower Women’s Premier League 2-Saison 2023/24 (Änderungen bei allen Spielplänen vorbehalten):

Boroughmuir Thistle gegen Glasgow Frauen

Gartcairn gegen Queen’s Park

Livingston gegen Kilmarnock

St. Johnstone gegen Stirling University

Wichtige Termine für die SWPL-Saison 2023/24?

Startdatum – 13. August

Winterpause – 18. Dezember bis 13. Januar

Erste Spiele nach dem Split – 17. März 2024

Letzte Spielrunde – 19. Mai 2024

Play-off-Finale – 23./24. Mai 2024

Finale des Sky Sports Cup – 23. oder 24. März 2024

