SWPL: Die Rangers verlieren die ersten Punkte seit August, da City und Celtic näherkommen

Der Wundertreffer von Jorian Baucom reichte nicht aus, um Celtic vom Sieg in Meadowbank abzuhalten

Celtic und Glasgow City verkleinerten den Abstand an der Spitze der SWPL, als die Rangers ihre ersten Punkte seit August verloren.

Partick Thistle hielt den Tabellenführer in einer Vorschau auf das SWPL-Cup-Finale im nächsten Monat mit 0:0, während City bei Montrose mit 5:1 gewann und Celtic Hibernian mit 3:1 besiegte.

Tabellenletzter Hamilton untermauerte seine Überlebenschancen mit einem 2:1-Derbysieg über Motherwell, während sich die Probleme von Dundee United mit einer 0:6-Niederlage gegen Spartans verschärften.

Die Hearts besiegten Aberdeen mit 4:0 und näherten sich damit nur noch einem Punkt dem Fünftplatzierten Thistle.

Der seltene Ausrutscher der Rangers verleiht dem Old Firm-Derby am kommenden Wochenende zusätzliche Würze. Die Ibrox bleiben in dieser Saison in der Liga ungeschlagen, verloren aber zum ersten Mal seit 17 Spielen Punkte, nachdem sie es nicht schafften, einen Weg durch Thistles entschlossene Verteidigung zu finden.

Den Jags wurde ein Tor von Rosie Slater in der ersten Halbzeit wegen Abseits nicht anerkannt, während eine beeindruckende Leistung von Torhüterin Ava Easdon die Rangers fernhielt.

Ein atemberaubender Treffer von Jorian Baucom war für Hibs kaum ein Trost, als Celtic in Meadowbank zum Sieg führte.

Natasha Flint brachte die Gäste in Führung, bevor Baucom einige schwache Pässe ausnutzte, durchbrach und den Ball über die Latte schoss.

Caitlin Hayes verwandelte einen Kopfball und stellte Celtics Vorsprung wieder her, und Flint erzielte vor der Halbzeit den dritten Treffer, sodass Celtic bis auf vier Punkte an die Spitze heranrückte.

Glasgow City liegt zwei Punkte weiter zurück, nachdem es einen Rückstand auf Montrose aufholen und nun fünf Siege in Folge einfahren konnte.

Der Kugelkopfball von Tammy-Lee Harkin brachte die Angus-Mannschaft in Führung, doch die Kopfbälle von Kenzie Weir und Carlee Giammona als Antwort brachten den amtierenden Meister in Führung. Fiona Brown fügte einen Doppelpack hinzu und Mairead Fulton vollendete den Sieg.

Bei Oriam wehten die Herzen am kämpfenden Aberdeen vorbei. Lizzie Waldie und Jenna Penman brachten die Gastgeberinnen bis zur Pause mit zwei Toren in Führung, dann sorgten Erin Rennie und Danni Findlay für weiteren Glanz.

Hamilton konnte im Lanarkshire-Derby mit Toren von Jo Giard und Chloe Muir prahlen, die der Heimmannschaft die Führung verschafften, bevor Laura Berry antworten konnte.

Die Spartans waren gegen Dundee United ohne Manager in gnadenloser Form. Hannah Jordan erzielte einen Doppelpack und auch Ronaigh Douglas, Alana Marshall, Robyn McCafferty und Mya Bates trafen.