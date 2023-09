Swiatek op US Open met 6:0,6:1-Sieg in ronde 16

Titelverdediger Iga Swiatek heeft met een demonstratie in de Extraklasse gespeeld tijdens de Tennis-US Open van de Achtste Finale. De Polin deklassierte am Freitag de Slowenin Kaja Juvan met 6:0,6:1 en ließ dabei nur 15 Punkte is de beste vriend op de Tennis-Tour zu. Na 49 minuten Verwertete Swiatek met de eerste Matchball. Tijdens de Grand Slam-Turnier in New York verloor de wereldranglist jarenlang nog maar één keer en verloor geen enkele speelronde.

„Ik heb nooit de beste vriend van mijn gewone vriend gehad. Ik dacht dat ik moest nadenken en durfde niet na te denken“, zei Swiatek in een interview in het Louis Armstrong Stadium na de wedstrijd van 49 minuten. „Ich habe nichtviele Freunde, aber sie ist meine beste Freundin.“ De 22-Jährige meet zowel de US Open als de Grand-Slam-Triumph en. We gaan verder met Karolina Muchova, die de Amerikaans-Amerikaanse in Taylor Townsend 7:6(0),6:3 won. Muchova vertelde dat de Chinezen in Xinyu een ticket voor de Viertelfinale hadden. Eerste Achtelfinalist bij de mannen is Tommy Paul (nr. 14), de Amerikaans-Amerikaanse schhaltete de Spanier Alejandro Davidovich Fokina (21) in vier Sätzen aus.

