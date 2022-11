Sweetgreen (SG) Q3 2022 Gewinne verfehlen Schätzungen, Aktien stürzen ab

Ein Arbeiter trägt einen Hut von Sweetgreen Inc., während er im Restaurant des Unternehmens in Boston, Massachusetts, Essen zubereitet.

Aktien von Süßgrün fiel am Dienstag im nachbörslichen Handel um 10 %, nachdem die Salatkette einen unerwartet hohen Verlust gemeldet und ihre Umsatzaussichten für das Gesamtjahr gesenkt hatte.

Für 2022 geht das Unternehmen nun davon aus, dass seine Einnahmen bei oder unter der vorherigen Spanne von 480 bis 500 Millionen US-Dollar liegen werden. Dies ist das zweite Quartal in Folge, in dem das Unternehmen seine Umsatzprognose gesenkt hat.

Im dritten Quartal gab Sweetgreen bekannt, dass die Verkäufe im selben Geschäft um 6 % gestiegen sind, was ausschließlich auf Preiserhöhungen bei den Menüs zurückzuführen war. Am Montag kündigte die Kette die Einführung ihres ersten nationalen Desserts an, um den Umsatz zu steigern.

Führungskräfte von Sweetgreen sagten im August, dass die Umsätze des Unternehmens um den Memorial Day herum nachließen. Sie führten die Verlangsamung auf eine Reihe von Faktoren zurück, darunter Sommerreisen, Verzögerungen bei der Rückkehr ins Büro und eine weitere Welle von Covid-19-Fällen.

Andere Restaurantketten haben eine breitere Verschiebung der Verbraucherausgaben im Zusammenhang mit der hohen Inflation gemeldet. Führungskräfte von Chipotle Mexican Grill und McDonald’s sagten den Investoren, dass Verbraucher mit höherem Einkommen mehr in ihren Restaurants ausgeben, während einige Kunden mit geringerem Einkommen seltener auswärts essen oder billigere Gerichte kaufen.

Sweetgreen meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust von 47,4 Millionen US-Dollar oder 43 Cent pro Aktie, mehr als der Nettoverlust von 30,1 Millionen US-Dollar oder 1,58 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr. Von Refinitiv befragte Wall-Street-Analysten rechneten mit einem Verlust von 37 Cent je Aktie.

Im August gab Sweetgreen bekannt, dass es 5 % der Belegschaft seines Support-Centers entlassen und geplant hatte, in ein kleineres Bürogebäude zu verkleinern, um Geld zu sparen. Im dritten Quartal wurden 11,1 Millionen US-Dollar vor Steuern im Zusammenhang mit diesen Umstrukturierungskosten ausgegeben. Diese Zahl beinhaltet 600.000 US-Dollar, die für die Aufgabe zukünftiger Restaurantstandorte ausgegeben wurden, um die zukünftige Entwicklung zu optimieren.

Der Nettoumsatz stieg um 29 % auf 124 Millionen US-Dollar und blieb damit hinter den Erwartungen von 129,4 Millionen US-Dollar zurück. Die Kette verfehlte auch die Schätzungen der Wall Street für das Umsatzwachstum im gleichen Geschäft.

Die Aktie ist in diesem Jahr bis zum Handelsschluss am Dienstag um 45 % gefallen und hat ihren Marktwert auf 1,9 Milliarden US-Dollar gedrückt.