Swarm Creator spricht darüber, Malia Obama im Writers‘ Room zu haben

Mali Obama ging vom Weißen Haus ins Autorenzimmer.

Die ehemalige First Daughter schloss sich dem Autorenteam der kommenden Prime Video-Serie an Schwarm – co-erstellt von Donald Glover– es wurde im Juni 2021 enthüllt. Jetzt enthüllen ihre TV-Chefs, wie es war, den jüngsten Harvard-Absolventen mit auf die Reise zu nehmen.

„Sie ist eine sehr professionelle Person“, Co-Creator Janine Naberder auch mit Glover als ausführender Produzent an den letzten beiden Staffeln von arbeitete Atlantaerzählte Eitelkeitsmesse in einem am 30. Januar veröffentlichten Interview. „Sie ist eine unglaubliche Autorin und Künstlerin.“

Nabers erklärte, dass es für den 24-Jährigen, der 2021 seinen Abschluss in Visual and Environmental Studies in Harvard machte, nicht nur ein lustiger kleiner Teilzeit-Auftritt war.

„Wir wollten ihr wirklich die Möglichkeit geben, sich im Fernsehen die Füße nass zu machen“, sagte Nabers, „und sehen, ob sie das weiterhin tun möchte.“

In einem separaten Interview mit Eitelkeitsmesse Im März 2022 lobte Glover Obamas Beiträge zur Show und nannte sie „erstaunlich talentiert“.