Swansea en Rotherham verdienden maandagavond elk een punt met een vermakelijk 1-1 gelijkspel in het Swansea.com Stadium.

Joel Piroe maakte een einde aan een droogte van vier wedstrijden en bezorgde de gastheren drie minuten voor rust de leiding, nadat Chiedozie Ogbene in de eerste minuut de paal had geraakt voor Rotherham.

Maar de Ierse international Ogbene maakte een bizarre, verbeterde gelijkmaker met 52 minuten op de klok, waarbij Swansea de leiding niet kon heroveren.

Het punt is aantoonbaar waardevoller voor Matt Taylor’s Millers, die nu zes punten boven de degradatiezone staan ​​met nog 12 wedstrijden te spelen; Swansea staat nu 15e, 10 punten buiten de top zes, terwijl hun hoop op een play-off wegebt.

Joel Piroe sloeg een fantastische slag om Swansea vlak voor rust op voorsprong te zetten en scoorde zijn 13e doelpunt van het seizoen.



Chieo Ogbene scoorde een bizar doelpunt tegen Swansea, waarbij hij gleed om de bal in traktaten te stoppen en hem vervolgens langs de keeper schoot.



Wat is het volgende?

Beide teams komen zaterdag 4 maart om 15.00 uur in actie. Swansea reist naar Kenilworth Road om het op te nemen tegen Luton, terwijl Rotherham de QPR van Gareth Ainsworth verwelkomt in het New York Stadium.