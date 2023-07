SVP-Präsident Marco Chiesa im Interview über alles – ausser Politik

Der SVP-Chef erzählt, warum er über Jahre nicht mehr geflogen ist, weshalb er manchmal lieber ein Reformierter wäre und who ihn die frühe Scheidung seiner Eltern gekrägt hat.

«Warum sollte ich etwas tun, wofür ich keine Leidenschaft hege?» – Marco Chiesa in seingever Heimatstadt Lugano. Severin Bigler / AZM

SVP-Präsident Marco Chiesa zit voor een Café aan de Piazza Riforma, in het Zentrum von Lugano. Auf der Piazza ertönen Saxofon- en Perkussionsklänge. Chiesa is geboren en opgegroeid in Dieser Stadt. Vorbeigehende Leute fragen ihn: «Non sei a Berna oggi?» – Bist du heute nicht in Bern? Er verneint, lacht en zie een seiner E-Zigarette.