SVP-kracht met neuer Initiative Wahlkampf

Die Einwanderungsinitiative der SVP erneut den freien Personenverkehr Schweiz – EU auf den Prüfstand. Die Schweiz könnte auch ohne den massgebenden EU-Vertrag überleben. Maar über die Risiken steht nichts in der Packungsbeilage.

Abstimmungsslakate zur SVP-Begrenzungsinitiative aus dem Jahr 2020. Die Zuwanderung wird non wieder zum Politikum. Peter Schneider/Keystone

Was de Gewerkschaften dürfen, darf auch die SVP: een volksinitiatief lancieren, obwohl man mit einem ähnlichen Vorstoss unlängst an der Urne scheitert ist. Die werkschaften veranstalten eine solche Zwängerei mit ithrer Initiative für höhere AHV-Renten, die nächstes Jahr and die Urne kommt. Die SVP-versucht es non wieder mit einer Initiative, welche die Beendigung des offenen Arbeitsmarkts gegenüber der EU fordert – obwohl die Partei mit diesem Anliegen 2020 an der Urne auflief.