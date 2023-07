Frau Schulze, macht es noch Spaß, mit der FDP zu regieren?

Nun ja, wir arbeiten professionell zusammen. Was wirklich unterschätzt wird, ist, dass die Ampelkoalition nun gesellschaftliche Konflikte lösen muss, die in 16 Jahren konservativer Regierungsführung nicht ausreichend gelöst wurden. Und diese aufgestauten Argumente werden nun in dieser Koalition ausgetragen. Klar, wir müssen unsere öffentliche Repräsentation verbessern. Aber zunächst ist es wichtig, dass wir die Konflikte lösen.

Durch die Corona-Pandemie, den Klimawandel und Russlands Krieg in der Ukraine ist die Welt zusammengebrochen. Die Zahl der Flüchtlinge ist so hoch wie noch nie. Aber Finanzminister Lindner hat Ihres Haushalt um 600 Millionen Euro gekürzt. Wie passt das zusammen?

Das passt überhaupt nicht zusammen, wenn ich mir die schwierige Lage in unseren Partnerländern ansehe. Aber die Haushaltslage ist schwierig und alle müssen zur Konsolidierung beitragen, auch mein Ministerium. Die Einschnitte sind für mich zwar nicht so groß wie im Gesamtbudget, aber natürlich ist es trotzdem sehr, sehr schmerzhaft.

Die Ampel hat im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Entwicklungsausgaben im Verhältnis zu den Verteidigungsausgaben steigen. Gilt das nicht mehr?

Es war eine große Leistung, dass wir das im Koalitionsvertrag verankert haben. Diese Entschlossenheit wurde jedoch durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zunichte gemacht. Es liegt auf der Hand, dass mehr in die Bundeswehr investiert werden muss. Und deshalb ist diese Eins-zu-eins-Regelung nicht mehr realistisch, so bitter sie auch ist. Wichtig ist mir aber, dass wir in der nationalen Sicherheitsstrategie einen umfassenden Sicherheitsbegriff verankert haben, der nicht nur die Verteidigungspolitik, sondern auch die Entwicklungspolitik umfasst. Damit verbinde ich auch die Erwartung, dass der Entwicklungshaushalt weiterhin ausreichend finanziert wird. Denn Krisen können nicht nur mit Waffen bekämpft werden, sondern wir müssen uns auch mit den tieferen Ursachen auseinandersetzen.

Was bedeutet die Kürzung für die Verpflichtung Deutschlands, 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe auszugeben?

Im vergangenen Jahr lag die Quote in Deutschland bei 0,83 Prozent. Damit gehörten wir zu den wenigen Ländern, die die Quote erreicht oder sogar überschritten haben. Was als nächstes passiert, hängt nicht nur von meinem Budget ab, sondern auch von anderen Faktoren. Zum Beispiel vom Wirtschaftswachstum und der Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommen. Es ist klar, dass das politische Ziel bestehen bleibt.

Viele langfristige Projekte

Wo genau muss man sparen?

Das ist wirklich eine Herausforderung, da in meinem Budget viele Mittel über mehrere Jahre gebunden sind. Wenn beispielsweise ein Krankenhaus im Rahmen eines Projekts gebaut wird, ist es nicht in einem Jahr fertig. Dies gilt auch für Projekte nichtstaatlicher Entwicklungsorganisationen, die wir unterstützen. Ich kann daher größtenteils nur die Mittel einsparen, die wir im Haushalt für akute Krisen reserviert haben.

Allerdings ist nicht damit zu rechnen, dass es im kommenden Jahr keine neuen Krisenherde geben wird.

Selbst. Deshalb ist es wirklich schmerzhaft. Wenn Mittel zur Bewältigung der Krise benötigt werden, werde ich nicht zögern, beim Finanzminister neues Geld zu beantragen. Dessen ist sich auch Christian Lindner bewusst.

Werden Sie versuchen, Ihr Budget während der parlamentarischen Beratungen zum Haushalt zu erhöhen?

Selbstverständlich werde ich dies den Mitgliedern mitteilen; Das letzte Wort über den Haushalt hat das Parlament. Entwicklungspolitik steht bei der SPD ganz oben auf der Prioritätenliste. Der Umfang hängt natürlich auch von der Steuerschätzung im November ab. Alles in allem ist es mir wichtig, dass wir mit den verfügbaren Ressourcen mehr gute Entwicklung in der Welt erreichen.

Was meinst du?

Gemeinsam mit US-Finanzministerin Janet Yellen habe ich die Reform der Weltbank vorangetrieben, die einer der größten Geber von Entwicklungshilfe ist. Da die bisher äußerst strengen Kreditvergabevorschriften etwas gelockert wurden, stehen nun jährlich 5 Milliarden US-Dollar mehr zur Verfügung. Das neue europäische Lieferkettengesetz wird auch ohne Staatsgelder einen Beitrag leisten, wenn europäische Unternehmen dafür sorgen, dass ihre Lieferanten faire Löhne zahlen.

Engagement für die Sahelzone

Am Montag fliegen Sie nach Mauretanien, wo Sie bei der Generalversammlung der Sahel-Allianz für die Präsidentschaftswahl kandidieren werden. Warum dieses Engagement?

Die Sahelzone ist das neue Epizentrum des Terrorismus. Russland breitet sich dort mit Söldnertruppen aus. Gleichzeitig ist die Sahelzone eine der ärmsten Regionen der Welt und weist eine äußerst junge Bevölkerung auf. Zwei Drittel der Menschen sind unter 25! Wir haben noch eine Chance, die Region einigermaßen zu stabilisieren.

Wie?

Wir müssen vor allem Arbeitsplätze schaffen, denn die wenigsten Menschen schließen sich aus religiösen Gründen den Terrorgruppen an. Sie brauchen nur ein Einkommen. Insbesondere in der Landwirtschaft besteht großes Beschäftigungspotenzial. Auch soziale Sicherungssysteme sind mir wichtig. Und wir wollen die Rolle der Frauen in diesen Ländern stärken.

Wie können Sicherheitssysteme in diesen Regionen organisiert werden?

Wir haben beispielsweise bereits ein Projekt in Niger, das wir mit mehreren Gebern finanzieren. Sobald sich abzeichnet, dass eine Dürre droht, erhalten registrierte Bauern sehr schnell Geld, damit sie nicht das Saatgut auffressen, die letzte Kuh verkaufen und zum Überleben in die Slums der Städte ziehen oder sich terroristischen Gruppen anschließen müssen. Ich werde daran arbeiten, solche Lösungen für die Menschen zu erweitern.