SVB ’s nieuwe leider vertelde klanten in een dinsdagbericht dat de in beslag genomen bank “open was voor zaken” en klaar was om klantdeposito’s te ontvangen en aan te houden, een oproep aan durfkapitaalbedrijven en andere technologieklanten om terug naar huis te komen.

“Als u, uw portefeuillebedrijven of uw bedrijf in de afgelopen week fondsen hebben verplaatst, overweeg dan om een ​​deel ervan terug te halen als onderdeel van een strategie voor veilige diversificatie van deposito’s”, schreef Tim Mayopoulos, die door de Federal Deposit Insurance Corporation werd aangesteld als CEO van de bank, nu genaamd Silicon Valley Bridge Bank.

In een e-mail aan klanten die ook op de website van de SVB werd geplaatst, vertelde Mayopoulos het klantenbestand van de bank dat “deposanten volledige toegang hebben tot hun geld”, eraan toevoegend dat zowel nieuwe instromen als bestaande deposito’s volledig werden beschermd door de FDIC.

“Het belangrijkste dat u kunt doen om de toekomst van deze instelling te ondersteunen, is ons te helpen onze depositobasis weer op te bouwen, zowel door deposito’s bij Silicon Valley Bridge Bank achter te laten als de deposito’s die de afgelopen dagen zijn overgebleven terug te storten”, schreef Mayopoulos.

Meer dan $ 40 miljard aan deposito’s verliet SVB vorige week, toen startups en durfkapitaalfondsen de falende instelling ontvluchtten net na een rapport halverwege het kwartaal waaruit bleek dat het voor $ 21 miljard aan effecten met verlies had verkocht. Het faillissement van SVB was het op een na grootste ooit voor een Amerikaanse bank, na de ineenstorting van Washington Mutual in 2008. Federale toezichthouders kwamen in het weekend tussenbeide en garandeerden dat spaarders geen verliezen zouden lijden omdat de besmetting zich naar andere banken dreigde te verspreiden.

In de post specificeerde Mayopoulos geen limiet op FDIC-bescherming, in overeenstemming met de opmerkingen van de federale toezichthouders dat de backstop zou worden gestructureerd op een manier die alle deposanten volledig beschermt. De FDIC is alleen verplicht om $ 250.000 aan deposito’s per klant te verzekeren.

