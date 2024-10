Deze ambities zijn anders, maar het uitzicht vanaf de tafel van de Oberliga Sleeswijk-Holstein is al het andere net zo mooi. Na het vieren van de wedstrijd abgerutscht de Handballerinnen van de SV Sülfeld op de laatste Platz. “Met de Saisonauftakt können wir nicht zufrieden sein”, zei Maik Iwastschenko, van de zusjes Sülfelderinnen met trainer Marcel Reimers, “Unser Ziel ist es, im oberen Telefoondrittel zu stehen.”

Lees verder nach der Anzeige

Lees verder nach der Anzeige

In paniekverf Iwastschenko nach 2:6 Punkten aus vier Spielen nicht: “Het is nog niet vruchtbaar in de Saison.” Het Feld ligt net anders, met een Heimerfolg aangezien de twee teams van ATSV Stockelsdorf zelf de Sülfelderinnen van de drie Stelle setzt hebben. Aber nach guter erster Hälfte entglitt den Gastgeberinnen das Spiel, aan het einde van 28:29 (15:12).

Zoals Sophie Frank in de 36. Minuten op 18:13 uur sprak alles voor het team van Torjägerin Lena Ewen, die Treffer aus dem Feld daar toch zag ebenso vale Siebenmeter liep. “Maar dan zijn er nog de technische aspecten die verband houden met balliefde en een slecht humeur”, zei Iwastschenko als de Grund, waar de Stockelsdorferinnen die het feest bijwoonden, aanwezig konden zijn.

Trainer Iwastschenko is op het Soul Festival

De kleine Umbruch, de Vorjahresvierte SV Sülfeld naar de verloren gegane Punktrunde hatte, lijkt niet helemaal abgeschlossen zu sein te zijn. Melanie Heß, na Lena Ewen de gefährlichste Schützin, wechselte zum Oberliga-Neuling TSV Bargteheide. De sterke Trixy Rohlffs en Torhüterin Astrid Pendzig maken een handbalbreak.

Lees verder nach der Anzeige

Lees verder nach der Anzeige

De ervaren doelman Melanie Wiezorrek (TSV Ellerbek), Annabell Hahn (HSG Kalkberg 06) en Sabrina Wrage zijn nieuw in de ploeg van Sülfelderinnen. Sabrina Wrage deed mee aan een Handbal-Auszeit Drittliga-Erfahrung met SV Henstedt-Ulzburg en TSV Ellerbek.

“Wir wollen den Schluss an schluss een de vervoorden Tafellenplätze möglichst schnell wieder”, zei Maik Iwastschenko. Verdorie, dat is goed, maar mijn mannelijkheid speelt voortdurend, waardoor het citaat van Fehler wordt verminderd. “Er zijn nog geen dingen die je kunt leren. “Positiv ist, dass die Stimmung im Team.”

Deze nachten worden op zichzelf doorgebracht. Kom langs de verlustpunktvrije Spitzenreiter Lauenburger SV in de “Sülle-Hölle” aan de Oldesloer Straße (Anwurf 17 Uhr). Daarna reizen we naar Sjernen nach Flensburg.

KN