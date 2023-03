CNN

Suzy Eddie Izzard kijkt uit naar een nieuw hoofdstuk.

De activiste en komiek maakte haar nieuwe naam bekend in de aflevering van dinsdag van de podcast Political Party.

“Ik word Suzy Eddie Izzard, zo ga ik rollen”, zei ze. “Mensen kunnen dus kiezen wat ze willen. Ze kunnen geen fout maken. Bij mij kunnen ze niet fout gaan.”

De Emmy-winnaar zei op de podcast dat ze al sinds haar 10e de naam Suzy wilde dragen. Op dat moment, zei ze, dacht ze “nee, dit gaat niet gebeuren.”

Toen de Hollywood-carrière van Izzard eenmaal begon op te lopen, zei ze dat ze het gevoel had dat ze niet kon “overdoen” wat haar publieke naam al was geworden.

“En toen dacht ik: als ik zij/haar doe, waarom voeg ik dat dan niet toe aan de naam? Omdat ik ‘Edward’ op mijn paspoort heb staan, is het nogal houterig en groot en zo noem ik mezelf niet. Dus ik dacht, ik zal Suzy daar toevoegen, en dan Eddie, en mensen kunnen kiezen wat ze willen en niemand kan fout gaan, ‘zei ze.

Izzard kwam in de jaren tachtig uit de kast als transgender. Ze begon de voornaamwoorden zij / haar te gebruiken in 2019 nadat de kanselier van Swansea University met die voornaamwoorden naar Izzard verwees tijdens een ceremonie waarin ze een eredoctoraat ontving. Ze legde uit dat “het geweldig voelde” om zichzelf “zij / haar” te horen noemen en nam de voornaamwoorden daarna over als haar eigen voornaamwoorden.

In 2020 begon Izzard in het openbaar vrouwelijke voornaamwoorden te gebruiken terwijl hij verscheen in een deel van Sky Arts ‘ “Portretkunstenaar van het jaar.”

Izzard heeft een decennialange film- en televisiecarrière achter de rug en verscheen naast haar stand-up comedy-werk in de films “Ocean’s 11” en de serie “Hannibal” van NBC, naast vele andere titels. Buiten Hollywood is Izzard lid van de Britse Labour Party en een toegewijd politiek activist.