Suzano, der weltweit größte Hersteller von Hartholzzellstoff, wird seine äußerst nachhaltige un

Suzano Eucafluff wird 2023 an INDEX und CIDPEX teilnehmen. Diese beiden Konferenzen bringen die führenden Akteure der Vliesstoffindustrie zusammen, darunter Entscheidungsträger, Manager und technisches Personal. Suzano wird bedeutende Fortschritte bei der Verwendung und Leistung von Eucafluff präsentieren.

Die INDEX ist eine der weltweit größten Vliesstoffmessen für die neusten Trends und Innovationen der Branche. Die Veranstaltung findet vom 18. bis 21. April 2023 in Genf (Schweiz) statt.

CIDPEX – die China International Disposable Paper Expo – ist eine weitere wichtige Veranstaltung für Suzano. Dort werden die neuesten Entwicklungen bei Hygienepapieren und Einweg-Hygieneprodukten präsentiert. Sie findet vom 12. bis 16. Mai 2023 in Nanjing (China) statt.

Eucafluff® wird aus Eukalyptus von nachhaltig bewirtschafteten Farmen in São Paulo hergestellt und ist das Ergebnis von fast 15 Jahren Forschung und Entwicklung. Seine 100 % saugfähigen Eucafluff®-Einlagen bieten Verbrauchern ein flexibleres, diskreteres Produkt. Eucafluff® übertrifft seine Konkurrenten in Bezug auf Rücknässung, Mesh-Retention und Komfortleistung aufgrund der Morphologie von Suzanos Eukalyptus-Hartholz, das kleiner, dünner und stark komprimierbar ist. Aufgrund dieser Leistung ist das Produkt weitaus kostengünstiger und benötigt 18 % weniger Verpackungsmaterial sowie 13 % weniger Lagerung und Volumen. Darüber hinaus ist Eucafluff® eine viel nachhaltigere Lösung, hat einen geringeren CO2-Fußabdruck und hat weniger Auswirkungen auf die Landnutzung, da viel weniger Holz benötigt wird, um die gleiche Menge an Flusen zu produzieren.

Eucafluff hat in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum erfahren, da seine Anwendung und sein Umsatz in einer Reihe von Flusensegmenten zugenommen haben. Suzano wird seine ehrgeizige Wachstumsstrategie mit Eucafluff® fortsetzen, da es seine Markteinführung insbesondere im Babywindelsegment beschleunigt, aber auch auf den schnell wachsenden Windelmarkt für Erwachsene abzielt.

Über Suzano

Suzano ist der weltweit größte Hersteller von Hartholzzellstoff und weltweit führend in der Innovation und Produktion von erneuerbaren, biobasierten Materialien für Verbraucher- und Industrieanwendungen. Unsere verantwortungsvoll angebauten Materialien versorgen über 2 Milliarden Menschen in mehr als 100 Ländern mit plastikfreien Produkten wie Schreibpapier, Taschentüchern, Pappbechern und -strohhalmen, Kartonverpackungen, Toilettenpapier, Textilien, Windeln und mehr. Wir stehen an der Spitze der nachhaltigen industriellen Massenproduktion und unser Ethos der Innovationsfähigkeit – die Realisierung nachhaltiger Lösungen durch Innovation – steht im Mittelpunkt unseres Handelns, vom Feld über unsere Fabriken und Labors bis hin zum Endverbraucher. Suzano, mit einer 100-jährigen Geschichte, ist an der brasilianischen Börse B3 (SUZB3) und an der NYSE (SUZ) in den Vereinigten Staaten notiert.

