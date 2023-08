Ein SUV-Fahrer, der bei einem Fahrerflucht-Unfall am Samstagabend angeklagt wurde, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde, wurde wegen mehrerer Straftaten angeklagt, nachdem der Passagier im Fahrzeug ihn den Behörden gegenüber identifiziert hatte, gab die Polizei von Algonquin in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Fußgängerin, eine 25-jährige Frau aus Lake in the Hills, überquerte kurz nach 21 Uhr auf einem Zebrastreifen die Straße an der Route 62 und der South River Road, als ein „kleiner dunkler SUV“ sie erfasste und den Unfallort verließ, so die Polizei sagte. Als die Polizei eintraf, lag die Frau auf der Straße. Einer Pressemitteilung zufolge wurde sie mit einem Krankenwagen in das Northwestern Medicine Huntley Hospital gebracht.

Der Pressemitteilung zufolge befand sie sich am Sonntag in einem stabilen Zustand.

Die Beamten, die den Unfall untersuchten, sammelten Informationen, die sie zum Block 500 der North Harrison Street in Algonquin führten, wo sie auf dem Parkplatz eines Komplexes mit mehreren Mietern einen dunklen Chevrolet-SUV fanden. Der SUV wies Schäden auf, die denen des gemeldeten Fahrerfluchtunfalls entsprachen, teilte die Polizei mit.

Eine Frau sagte der Polizei, sie sei Beifahrerin des in den Unfall verwickelten SUV gewesen und identifizierte Paul Epifanio, 38, aus dem 500er Block der North Harrison Street als Fahrer, teilte die Polizei mit.

Er wurde aufgrund eines unabhängigen ausstehenden Haftbefehls festgenommen und zur Algonquin-Polizeibehörde gebracht. Dort gab er zu, das an der früheren Fahrerflucht beteiligte Fahrzeug gefahren zu haben, teilte die Polizei mit.

Epifanio wurde vorgeworfen, den Unfallort mit Verletzungen verlassen zu haben, einen Unfall nicht gemeldet zu haben, keinen gültigen Führerschein zu haben, das Kennzeichen missbräuchlich verwendet zu haben, das Kennzeichen abgelaufen zu haben, einem Fußgänger auf einem Zebrastreifen nicht nachgegeben zu haben, die Geschwindigkeit nicht reduziert zu haben, um einen Unfall zu vermeiden, und unsichere Reifen.

Epifanio wurde zu einer Kautionsanhörung in das Gefängnis von McHenry County gebracht.

Nach dem Unfall am Samstag waren die Innenspuren der Route 62 fast vier Stunden lang gesperrt und der Verkehr in beide Richtungen durfte auf den Außenspuren passieren, teilte die Polizei mit.

Das Kane County Accident Reconstruction Team unterstützte die Polizei von Algonquin bei der Untersuchung des Unfalls. Die Polizei von Algonquin bittet jeden, der den Unfall beobachtet hat, sich unter der Nummer 847-658-4531 anzurufen.