Sutton Utd. 0 – 2 Bradford

Bradford behielt seine gute Auswärtsform bei, als sie den verschwenderischen Sutton in der Gander Green Lane mit 2: 0 besiegten.

Die Mannschaft von Mark Hughes hat sich mit ihrem sechsten Sieg in sieben auswärts gespielten Spielen in Reichweite der automatischen Aufstiegsplätze der League Two geschossen.

Die Gastgeber verunsicherten die hochfliegenden Bantams in der ersten Halbzeit, als Will Randall Harry Lewis eine gute Flachparade erzwang, bevor Craig Eastmond mit einem Schlag drohte.

Aber Andy Cook brachte die Gäste gegen den Spielverlauf in Führung, als er acht Minuten vor der Halbzeit sein 15. Saisontor nach einem abgefälschten Schuss von Abo Eisa erzielte.

Rob Milsom tat gut daran, die Gäste eine Sekunde vor der Pause zu vereiteln, als er Harry Chapmans Schuss von der Linie klärte.

Aber die starken Bantams brauchten nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff, um ihre Führung dank Scott Banks‘ fantastischem Treffer zu verdoppeln.

Banks fügte mit einem Freistoß fast eine Sekunde hinzu, bevor Jack Rose ihn später in der Halbzeit draußen hielt.