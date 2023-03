Een campagne op sociale media van de Amerikaanse chocoladegigant Hershey’s heeft zowel haatdragende reacties als een luid koor van steun opgeleverd na een oproep om de chocolaatjes van het merk te boycotten vanwege advertenties met een Canadese transgendervrouw.

Voor Internationale Vrouwendag heeft Hersheys Canada vijf limited edition “HER for SHE” chocoladerepen uitgebracht, met de gezichten van vijf vrouwen om “een licht te laten schijnen op vrouwen en meisjes die ons elke dag inspireren”.

Op de chocoladerepen staan ​​Autumn Peltier, een activiste voor inheemse rechten en water, Naila Moloo, een klimaatvernieuwer voor tieners, Rita Audi, een activiste voor gender- en onderwijsgelijkheid, Kélicia Massala, de oprichtster van Girl up Québec en Fae Johnstone, een transgenderactiviste en de directeur van adviesbureau Wisdom2Action.

Volgens Hershey’s was de campagne bedoeld om vrouwen in de bloemetjes te zetten en aandacht te besteden aan de voortdurende strijd voor gelijkheid. Het doneert tot $ 40.000 aan Girl Up, een groep die zich richt op de gelijkheid van vrouwen.

Toen de HER for SHE-bar op 1 maart werd gelanceerd, postte Johnstone dat ze vereerd was om te worden vermeld.

In de campagnevideo op sociale media trekt de 27-jarige een wenkbrauw op, draait zich rond en vertelt over het creëren van een wereld waarin mensen leven in “de openbare ruimte als hun eerlijke en authentieke zelf”.

“Ik hoop dat deze campagne transmeisjes laat zien dat ze groots kunnen dromen en ook de wereld kunnen veranderen.”

De chocolade is uit de verpakking! Vereerd om in deze campagne te worden vermeld door @Hersheys Canada voor #InternationalWomensDay samen met 4 briljante zussen en veranderaars. https://t.co/0s9uh8MvHv pic.twitter.com /jdXNJfcZmo —@FaeJohnstone

Nadat #BoycottHersheys trending begon te worden, postte ze donderdag en zei dat het “laat zien hoe ver we nog moeten gaan in de strijd voor feministische bevrijding en transrechten.”

“Ik ga nergens heen. Ik hou mijn mond niet. Ik zal altijd opkomen voor vrouwen en meisjes, cis en trans.”

“Het stimuleren van een internationale campagne om een ​​chocoladebedrijf te boycotten stond absoluut niet op mijn lijst met voorspellingen voor 2023”, grapte ze.

Fae Johnstone is briljant en een absoluut vitale publieke stem. Stuur haar wat liefde, want de dwepers zijn op volle sterkte nadat ze haar in deze advertentie hebben gezien voor # Internationale Vrouwendag. https://t.co/1BvYFQWlEo —@ArielTroster

Later voegde ze eraan toe: “Het was en blijft een enorme eer om als jonge transvrouw en feministische pleitbezorger deel te nemen aan de campagne van Hersheys Canada.”

CBC News nam contact met haar op voor een interview, maar ze was niet beschikbaar.

Weerslag om te boycotten

Terwijl de speciale editie chocoladerepen alleen in Canada worden verspreid, hebben Amerikaanse mediakanalen zich op de kwestie gestort, waaronder de New York Post en het extreemrechtse Breitbart, die de campagne een “woke fail” noemden.

Op Twitter was #BoycottHersheys donderdag trending, met opmerkingen die transgendervrouwen en het bedrijf aanvielen.

Vreemd hoe @Hersheys geen echte vrouwen kon vinden om hun herSHE-product te verkopen op #InternationalWomensDay. #whatisawoman #BoycottHersheys

pic.twitter.com/HOVLUXQbLm —@CoClarified

Helen Kennedy, uitvoerend directeur van Egale Canada, zei in een persbericht dat ze het chocoladebedrijf toejuicht voor het opnemen van transgendervertegenwoordiging, maar hatelijke reacties veroordeelt, en zegt dat dit aangeeft hoeveel werk er nog moet worden verzet.

“Sinds de release van de campagne is Fae (Johnstone) het doelwit geweest van een onbeschrijfelijk aantal transfobe commentaren, nieuwsverhalen en zelfs een oproep tot een boycot van het chocoladebedrijf voor het opnemen van een transvrouw in hun campagne. Egale walgt ervan de transfobe reactie op wat een gevierde campagne zou moeten zijn.”

Michelle Fortin, uitvoerend directeur van Options for Sexual Health en medevoorzitter van de Vancouver Pride Society, zei dat het teleurstellend is om te zien dat een bedrijf dat “de juiste beslissing neemt” wordt getroffen door een terugslag.

“Ik ben gewoon verbijsterd dat we in 2023 niet hebben bedacht dat inclusie en gelijkheid ook onze transvrouwen en broers en zussen omvat. Geboren worden met een baarmoeder is niet wat een vrouw maakt. Er is meer dan dat.”

We blijven onder de indruk van het ongelooflijke leiderschap van @FaeJohnstone en zijn vereerd om met haar samen te werken. Tegen degenen die transhaat “feminisme” zouden noemen, spreek je niet namens ons. Er is geen feministische bevrijding zonder transrechten. https://t.co/lNNVamhr3r —@YWCA_Canada

Julia Levy, Canada’s eerste transseksuele vrouw die een Rhodes Scholarship ontving en naar de Universiteit van Oxford ging, zei dat het verontrustend is om te zien dat vrouwen er niet in slagen een transpersoon te steunen.

“Deze transfobe terugslag is des te tragischer als het afkomstig is van vrouwen die beweren feministen te zijn”, zei Levy.

Ze gelooft dat bewegingen om het vrouwenlichaam te beheersen alle vrouwen en transgenders treffen.

“De wens om de lichamelijke autonomie van transgenders in te perken gaat hand in hand met het afschaffen van het recht voor cis-vrouwen om keuzes te maken voor hun eigen lichaam – zoals we hebben gezien in de VS. De bewegingen van Female Liberation en Trans Liberation zijn onverbiddelijk met elkaar verweven .”

The Hershey Company heeft vandaag deze verklaring uitgegeven:

“We waarderen saamhorigheid en erkennen de kracht van diversiteit. In de afgelopen drie jaar was onze programmering van de Maand van de Vrouwengeschiedenis een inclusieve viering van vrouwen en hun impact. We waarderen de talloze mensen en zinvolle partnerschappen achter deze inspanningen.”