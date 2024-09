Wij zouden dolgraag een klimaatverandering in ons leven willen hebben, tot 2022 in Londen en genieten van de liefde van Vincent van Gogh met tomatensoep. Wie zich meldt bij de Britse Nachrichtenagentur PA zal 23 jaar moeten wachten op een tweede file. Na 22 jaar resulteerde de klacht in een boete van 20 maanden. Het beeld in de National Gallery werd afgebeeld tijdens een glasvertoning, maar de ramen raakten beschadigd.

De activisten van de Just Stop Oil Group hebben in oktober 2022 Van Goghs verhalen ‘Zonnebloemen’ uit het jaar 1888 ontvangen met tomatensoep uit de dosis. Dan zie jij jezelf op het muurfestival voor de kunstwerken en kleding in je hand staan. Beim Prozessautakt plädierten sie auf nicht schuldig.

“Ze hebben geen gerechtigheid, dat wil zeggen met de zonnebloemen die ze behalen”

Een Londenaar oordeelt vóór de Frauen in juli weegt Sachbeschädigung als schuldige. Doe het glas door de glazen triefen en de gemälde schwer beschädigen können, sagte der Richter in seiner Urteilsbegründung. “Ze hebben geen gerechtigheid, dat is wat ze bereiken in de zon.”

Meer dan 100 kunstenaars, curatoren en kunsthistorici zijn in het verleden in de Guardian’s Journal gepubliceerd voor de Urteilsverkündung, zodat contact met hen kan worden opgenomen en de activisten hun levens zullen redden. De Just Stop Oil Group is verantwoordelijk voor meer klimaatbescherming en het behoud van frisse lucht en gasbeheer. (met dpa)