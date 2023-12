Superstürmer aus Viersen: Der Angreifer, der NHL-Star Draisaitl die Rekorde wegnimmt

Tim Stützle erreichte seinen 200. Scorerpunkt schneller als jeder deutsche NHL-Spieler zuvor. Auch Leon Draisaitl brauchte länger. Der 21-Jährige will den deutschen Superstar übertreffen und der Beste werden. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber es gibt noch viel zu tun für ihn, auch seinen Vertrag.

Wenn Tim Stützle nicht gerade für die Ottawa Senators auf dem Eis steht, beobachtet er die anderen Deutschen in der NHL. „Unter uns allen herrscht ein bisschen Konkurrenz, jeder will der Beste sein“, sagt der Eishockey-Nationalspieler. Mit seinen 21 Jahren steht der Stürmer derzeit an der Spitze einer Statistik: Kein anderer Landsmann erreichte so schnell 200 Scorerpunkte wie Stützle – nicht einmal Leon Draisaitl.

Der Ex-Mannheimer benötigte 229 Spiele, 31 weniger als der Superstar der Edmonton Oilers. Das bedeute ihm eigentlich nicht so viel, sagt Stützle, „aber es ist natürlich eine coole Sache.“ Der 28-jährige Draisaitl, sechs Jahre vor ihm ebenfalls als Nummer drei gedraftet, hat in einer Saison mittlerweile viermal die 100-Punkte-Marke geknackt, dreimal 50 oder mehr Tore geschossen, war einst bester Torschütze, wertvollster Spieler und Deutschlands Sportler des Jahres – aber in seiner vierten NHL-Saison war er nicht so gut wie Stützle jetzt.

Und: Den besten Eishockeyspieler der Welt, Connor McDavid, hat der gebürtige Viersener nicht an seiner Seite. Schon in jungen Jahren ist Stützle selbst der Star der Senators, der erfolgreichste Angreifer – und ein „Leader“, wie er selbst sagt: „Ich versuche, auf dem Eis voranzugehen. Wir haben viele, die sich auch zeigen und führen.“ In der Kabine zähle ich mich auf jeden Fall dazu.“

Das Gehalt wird sich bald fast verdoppeln

Sein Gehalt zeigt, dass sein Arbeitgeber das genauso sieht: Der Achtjahresvertrag über 66,8 Millionen Dollar läuft noch in dieser Saison. Draisaitl erhält im gleichen Zeitraum 68 Millionen in Edmonton. Stützle liegt mit seinem Jahresgehalt von fünf Millionen immer noch hinter Draisaitls acht, in zwei Jahren soll er neun bekommen.

Es ist durchaus realistisch, dass er bis dahin zum Elitekreis der 100-Punkte-Scorer gehören wird; er ist in dieser Saison bereits auf Kurs – und ist der Angreifer mit der zweitmeisten Eiszeit in der gesamten NHL. Was fehlt – ähnlich wie bei Draisaitl – ist der Erfolg der Mannschaft. Stützle hat noch kein einziges Play-off-Spiel bestritten und in dieser Saison will man endlich den Einzug in die K.-o.-Runde anstreben, doch der Start verlief bestenfalls durchwachsen. „Wir versuchen jedes Jahr besser zu werden“, sagt Stützle. „Ich glaube fest daran, dass wir eine sehr starke Mannschaft haben und noch viel erreichen können.“

Der Druck in Kanada ist größer als anderswo. „Wenn man in Florida spielt, ist es etwas entspannter“, sagt Stützle, aber in Ottawa ist das anders: „Wenn man gewinnt, ist alles super. Wenn man verliert, kann es schnell bergab gehen.“ Bisher ging es für ihn extrem schnell bergauf.