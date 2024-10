Kylian Mbappé wint zoals verwacht na een snelle comeback. De Stürmer-Stars van Real Madrid waren aanwezig bij de wedstrijd in de Champions League bij OSC Lille in Mittwoch (21.00 uur, DAZN) überraschend in de Kader des Spanischen Rekordmeisters berufen.

De afgelopen 25 jaar heb je een muskelverletzung am linken Oberschenkel erlitten und drohte zunächst ainige Wochen auszufallen gehad. In Derby am Sonntag was Atletico (1:1) daar fehlte.

“Het is tijd om weer normaal te worden”, zei coach Carlo Ancelotti. Eine Entscheidung, ob der Franzose beim Gastspiel in seiner Heimat schon wieder spielen kann, was erg vers. En dan zou er een sogar-gleich in de Startelf-stehen kunnen zijn.

“Als je 100 procent fit bent en weinig risico loopt, heb je de eerste minuut om te spelen”, zei Ancelotti tijdens de persconferentie voor de volgende speelronde.