Superstar-Operndiven machen „The Hours“

Bildunterschrift umschalten Evan Zimmerman/Met Opera

Evan Zimmerman/Met Opera

Die neue Oper Die Stunden basiert auf einem Film von Stephen Daldry und einem Roman von Michael Cunningham, der wiederum auf einem Buch basiert (Frau Dalloway) von Virginia Woolf.

Aber es fängt das Material auf ganz neue Weise ein.

„Ich kannte das Buch. Ich kannte den Film“, sagte der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Komponist Kevin Puts. „Ich wusste, dass das, was Sie auf einer Opernbühne tun können, und durch Musik und durch Harmonie … diese Gleichzeitigkeit … etwas ist, das funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, Sie wissen, Duette und Trios, an denen schließlich die drei Damen beteiligt sind.“ in diesen unterschiedlichen Zeiten des 20. Jahrhunderts an unterschiedlichen Orten zu leben. Und das war überzeugend, allein schon aus musikalischer Sicht.“

Michael Cunninghams mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Roman ist ein Blick auf einen ereignisreichen Tag im Leben von drei Frauen und wie sich ihre Erfahrungen überschneiden. Er erinnert an die Schreibtechniken von Virginia Woolf und verschränkt die Geschichten dreier Charaktere: die britische Schriftstellerin selbst, die sich bemüht, etwas zu schaffen Frau Dalloway 1923; eine unglückliche Hausfrau aus den 1940er Jahren in Los Angeles, die das Buch liest; und eine New Yorker Redakteurin in den späten 1990er Jahren, die eine Party für ihren Freund und ehemaligen Liebhaber vorbereitet, der an AIDS stirbt.

Jetzt werden diese drei Frauen von einem Powerhouse-Trio von Diven an der Metropolitan Opera gespielt: Renée Fleming, Joyce DiDonato und Kelli O’Hara. Es wird am Samstag in HD in Kinos auf der ganzen Welt ausgestrahlt.

Bildunterschrift umschalten Evan Zimmerman/Met Opera

Evan Zimmerman/Met Opera

Die Oper entstand, weil Puts mit dem Opern-Superstar Fleming an einem Liederzyklus namens „Liederzyklus“ zusammenarbeitete Die Helligkeit des Lichts – eine Vertonung von Briefen zwischen Georgia O’Keefe und Alfred Stieglitz. Puts sprach Fleming nach der Premiere des Zyklus auf einer Party an und fragte, ob sie Lust hätte, gemeinsam an einer Oper zu arbeiten.

„Und ich sagte: ‚Absolut. Weißt du, ich würde es lieben'“, sagte Fleming. „Und so fing das Gespräch an.“

Als jemand in Flemings Büro vorschlug Die Stundenhielten beide die Idee für eine perfekte Idee – ebenso wie die Metropolitan Opera und das Philadelphia Orchestra, die das Stück in Auftrag gegeben hatten.

Greg Pierce, ein Dramatiker, der die Drehbücher für ein paar Musicals mit John Kander und das Libretto für die Oper geschrieben hat Mitreisende wurde beauftragt, das Libretto zu schreiben.

„Die Met ist ein sehr großer Raum“, sagte Pierce. „Es hat einen massiven Chor, ein großes Orchester. Warum nicht all das nutzen? Du könnte mach ein Std das ist wirklich intim, ein Kammerstück. Das wollten wir nicht.“

Bildunterschrift umschalten Evan Zimmerman/Met Opera

Evan Zimmerman/Met Opera

Ein Großteil der Erzählung des Buches ist innerlich, und Puts und Pierce beschlossen, den Refrain zu verwenden, um einige der inneren Stimmen der drei Hauptfiguren auszudrücken.

„Wir wollten nicht, dass der Chor aus Stadtbewohnern besteht, weißt du? Und nichts gegen Stadtbewohner. Weißt du, ich liebe es Brigadeaber wir brauchten sie, um etwas anderes zu tun Die Stunden“, sagte Pierce. „Und die Idee, dass sie möglicherweise in den Köpfen dieser Hauptfiguren ein- und ausgehen und mit ihnen streiten könnten, sie könnten in einem inneren Streit sein – es war wirklich aufregend für uns.“

In Phelim McDermotts Inszenierung und Annie-B Parsons Choreografie sind der Chor und die Tänzer ständig auf der Bühne und tragen dazu bei, die emotionalen Zustände der Hauptfiguren zu unterstreichen.

Drei Hauptrollen in drei verschiedenen Zeitrahmen zu haben, veranlasste den Komponisten Puts, drei verschiedene „Musiken“ zu erfinden, wie er es ausdrückte. Clarissa, die Figur aus den 1990er Jahren – die den gleichen Vornamen trägt wie die Protagonistin in Frau Dalloway – hat „eine Art amerikanische Qualität in der Harmonie und eine gewisse Art von minimalistischem Puls“, sagte Puts.

Bildunterschrift umschalten Evan Zimmerman/Met Opera

Evan Zimmerman/Met Opera

Die Figur von Laura Brown, der depressiven, selbstmörderischen Hausfrau der 1940er Jahre, gespielt von Kelli O’Hara, basiert teilweise auf Michael Cunninghams eigener Mutter. Puts schrieb Musik in den Szenen mit ihrer Familie, die „eine Art Lawrence Welk haben“. Überlassen Sie es Biber/Henry Mancini Art von Qualität. Aber es ist nicht wirklich sie. Es ist wirklich ihre Familie“, sagte er.

Auch Virginia Woolf ist selbstmordgefährdet – in der Oper und im wirklichen Leben –, aber voller Kreativität. Für die Mezzosopranistin Joyce DiDonato komponierte Puts eine düstere Musik mit überraschenden Harmonien und Momenten, die manchmal „einige der Verzierungen eine Art barocke Qualität haben“, sagte Puts. Er sagte, er denke natürlich an Joyce DiDonatos Gesangsqualität, besonders an die Art, wie sie klingt, wenn sie barockes Repertoire singt.

Der Entstehungsprozess der Oper war eine intensive Zusammenarbeit mit allen drei Sängern, die frei Vorschläge zu ihren Gesangslinien machen konnten.

„Ich sage Ihnen, es war wirklich eine der großartigsten Erfahrungen meines künstlerischen Lebens“, sagte der mehrfach mit dem Grammy Award ausgezeichnete DiDonato. „Ich sagte: ‚Wenn ich das mache, kann ich etwas ein bisschen Magischeres erreichen oder was auch immer.‘ Und er sagte: „Die einzige Einschränkung ist, dass ich das Orchester nicht wechseln kann, aber alles andere war offen für Diskussionen.“ Und ich denke, wir haben einige wirklich wunderbare Dinge gefunden.“

Bildunterschrift umschalten Evan Zimmerman/Met Opera

Evan Zimmerman/Met Opera

Während es bei der Übertragung von Seite und Drehbuch auf die Bühne unvermeidliche Änderungen gegeben hat, sind die Themen von Michael Cunninghams Roman immer noch da – die Themen psychische Gesundheit und Selbstmordgedanken, wie Vergangenheit und Gegenwart ständig miteinander ins Gespräch kommen, Queerness, wie Alle drei Frauen sind voller Reue und Einsamkeit.

Doch Romancier Cunningham überließ die Schöpfer sich selbst. Er hat die Oper erst am Premierenabend an der Met gesehen. „Es war fantastisch“, sagte er. „Es ist eine seltsame Erfahrung, wie es sein würde. Es war eine seltsame Erfahrung, den Film vor all den Jahren zu sehen.“

„Ich habe diese Sache mit dem ‚heiligen Text‘ wirklich nicht“, sagte Cunningham. „Ich habe das Gefühl, dass es eher ein Lebenszeichen in einem Roman ist, dass es angepasst werden kann, dass es genug Platz hat, um andere Formen annehmen zu können.“

Wenn es einen Moment in der Oper gibt, der am stärksten von Cunninghams Original abweicht, dann ist es das Ende, sagte Librettist Pierce.

„Wir wussten, dass wir diese drei unglaublichen Sänger brauchen, um zusammen zu singen“, sagte er. „Wenn Sie diese drei Geschichten erzählen und in einer Oper sind, werden die Leute darauf warten. Und ich darauf gewartet. Und es war wirklich beängstigend, das zu schreiben, weil wir es richtig machen wollten.“

Was er und Puts taten, war ein Trio zu gründen, das irgendwie danach istStd – die Erzählung wird abgeschlossen, die Beziehung zwischen allen drei Charakteren wird deutlich und die drei Frauen singen sich aus Zeit und Raum heraus.

„Ich habe das Gefühl, dass die Oper das Problem gelöst hat, diese drei Seelen wirklich miteinander zu verbinden“, sagte O’Hara. „Diese drei Einheiten, Stunde um Stunde im Laufe der Jahre. Irgendwann musste man diese Mauern durchbrechen und diese drei Frauen zusammenbringen.“

DiDonato sagte, dass es ihr schwer fällt, das Finale zu überstehen, ohne zu weinen. „In diesem Moment sitzen diese drei gigantischen Diven und sagen: ‚Du bist nicht allein.‘ Das ist zutiefst beruhigend, besonders im Jahr 2022.“