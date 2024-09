Liebe Leserinnen und Leser,

Was hat Stechen mit Michael Jackson und Genesis? Sie gehören zu den wenigen Superstars der Musikbranche, die für ein Konzert auf dem Nordmarksportfeld gebucht wurden. Etwas kleiner wird allerdings Stings Konzert in Kiel im Juni 2025 ausfallen. Nur 10.000 Tickets gehen diese Woche in den Vorverkauf. Mein Kollege Thomas Bunjes informiert euch über alles Wichtige und erinnert an die großen Open-Air-Konzerte von einst.

Da es sicher nicht nur Kieler sind, die zum Konzert wollen, wäre eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad von Vorteil – denn rund um das Nordmarksportfeld gibt es nicht viele Parkplätze. Busse halten allerdings ganz in der Nähe des Open-Air-Geländes. Vielleicht nutzt der eine oder andere ja die Deutschland-Ticket Allerdings wird es im kommenden Jahr um neun Euro teurer. Darauf haben sich heute die Verkehrsminister der Länder geeinigt.

Mitarbeiter des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalparks und Meeresschutz Schleswig-Holstein sowie weitere Mitarbeiter von Landesbehörden und Kreisbehörden besichtigen im Rahmen einer Deichbegehung den Landesdeich in Nieby. Quelle: Axel Heimken/dpa

In Nieby-Falshöft (Kreis Schleswig-Flensburg) an der Ostsee findet die jährliche Herbstliche Deichshows Die Behörden bewerten die Sicherheit der Deiche und prüfen, ob sie den Herbst- und Winterstürmen standhalten. Bis Mitte November sollen die Deichuntersuchungen abgeschlossen sein. An dem rund 1,6 Kilometer langen Landesdeich bei Falshöft konnten die Experten eigenen Angaben zufolge keine gravierenden Mängel feststellen.

Ich wünsche euch einen schönen Abend,

Ihr

Tanja Köhler, Chefredakteur

