Super RTL soll ab Mitte August seinen Namen ändern und RTL Super heißen. Das berichtet das Medienportal DWDL.de. Hintergrund ist die Vereinheitlichung der Marke RTL, die der Medienkonzern vor zwei Jahren beschlossen hat.

Julian Weiss, Chief Marketing Officer von RTL Deutschland, sagte gegenüber DWDL.de: „Unter einer starken RTL-Dachmarke vereinen wir die ganze Vielfalt guter Unterhaltung und unabhängigen Journalismus über alle Kanäle, Genres und Angebote hinweg.“ Als zentrales Versprechen steht stets die Dachmarke RTL an erster Stelle.

Zu den Angeboten gehören neben RTL Super die Bezahlsender RTL Up, RTL Crime, RTL Passion und RTL Living. Ziel der RTL Group ist es, „die Marke RTL als führende europäische Entertainment-Marke nachhaltig zu stärken und die Markenarchitektur innerhalb der gesamten RTL Group zu harmonisieren – national und international, von den Unternehmensmarken bis hin zu den Sender- und Formatmarken, über alle digitalen Plattformen hinweg“.

Auch optisch soll sich RTL Super an den Dachsender anpassen, also ein ähnliches Logo wie RTL, RTL Up, RTL Crime, RTL Passion und RTL Living bekommen, nur in leicht unterschiedlichen Farben. Unabhängig davon wird die Kindersendung Toggo unter dem ursprünglichen Namen und Logo weiterhin auf RTL Super laufen.

RND/Ihr