Super Nadeau Brothers, Penticton Vees bombardieren West Kelowna Warriors, um perfekt zu bleiben

Die Penticton Vees besiegten die West Kelowna Warriors am Freitagabend (18. November) zum dritten Mal in dieser Saison mit einem 11:2-Sieg.

Es war eine hektische erste Phase im South Okanagan Events Centre, als die Vees nach nur 6:14 im Spiel mit Toren von Brett Moravec, Aydar Suniev und Josh Nadeau mit 3: 0 in Führung gingen.

Die Warriors schlugen im Eröffnungsframe zurück und brachten das Spiel auf einen Nenner. Ben McDonald und Rylee Hlusiak erzielten im Abstand von knapp zwei Minuten Tore zum 3:2 nach dem ersten Treffer.

Es war jedoch in den letzten beiden Halbzeiten, als Penticton zeigte, warum sie an der Spitze der BC Hockey League stehen.

Sie erzielten vier Tore im Mittelfeld und weitere vier im dritten Drittel, um zum 11:2-Sieg zu segeln. Josh Nadeau erzielte sein zweites Tor in diesem Spiel, während sein Bruder Bradly drei Tore in Folge erzielte, um sich schnell hintereinander einen Hattrick zu sichern. Er hat bereits bis zu 20 Tore auf die Saison, die die Liga anführt.

Die Nadeau-Brüder belegen die Plätze 1 und 2 in der BCHL-Wertung. Sie haben in nur 19 Spielen zusammen 79 Punkte erzielt.

Mit dem Sieg verbesserte Penticton seinen Rekord auf 19-0-0-0, während West Kelowna mit einem 12-4-2-0-Rekord auf dem zweiten Platz der Interior Conference liegt.

Der ungeschlagene Lauf der Vees ist ein Franchise-Rekord für die meisten Siege in Folge zu Beginn einer Saison.

Mit der Niederlage haben die Warriors jetzt zwei Mal in Folge verloren, wollen aber am Samstagabend wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, wenn sie wieder zu Hause sind und gegen die Alberni Valley Bulldogs antreten. Es ist der 12. jährliche Pastor Don’s Christmas Hamper Drive, bei dem ein Dollar von jedem verkauften Ticket gespendet wird, um zu helfen, Körbe für Bedürftige in dieser Weihnachtszeit zu füllen. Das Team wird auch die Sonne von Okanagan vor dem Spiel ehren, nachdem es kanadischer Pokalsieger geworden ist. Puck Drop ist um 19:00 Uhr am Royal LePage Place.

Die Vees sind in Aktion und heißen die Prince George Spruce Kings im SOEC willkommen. Puck Drop ist um 18 Uhr

