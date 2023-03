De volgende titel in de ultra-hard Super Meat Boy -serie wordt vooral een puzzelspel. Het nieuwe spel, De gemene vleesmachine van Dr. Foetus, is een vier-op-een-rij-puzzelspel dat duidelijk is geïnspireerd door Sega’s De gemene bonenmachine van Dr. Robotnik, maar het zal wat hebben Super Meat Boy-achtige flair.