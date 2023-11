Super Mario Bros. Wonder verkaufte sich weltweit 4,3 Millionen Mal

Super Mario Bros. Wonder wurde weltweit mehr als 4,3 Millionen Mal verkauft.

Gestern gab Nintendo seine neuesten Finanzzahlen bekannt und gab an, dass die Switch-Verkäufe 132 Millionen überschritten hätten. Nun wurden weitere Details bekannt gegeben, unter anderem zum Verkauf des neuesten Mario-Spiels.

Mario Wonder ist das am schnellsten verkaufte Super-Mario-Spiel, wobei sich die Verkäufe in nur zwei Wochen summierten.



Nintendo geht davon aus, dass die Verkäufe über einen langen Zeitraum konstant bleiben werden, insbesondere während der bevorstehenden Weihnachtszeit.

Man geht auch davon aus, dass die weltweite Begeisterung für das Spiel dank „The Super Mario Bros. Movie“ gestiegen ist, was zu hohen Umsätzen geführt hat.

Der Maskottchenfilm erzielte weltweit einen Gesamteinspielumsatz von 1,36 Millionen US-Dollar und wurde von 169,84 Millionen Menschen in den Kinos gesehen. Wie bereits berichtet, ist es der Film mit den höchsten Einspielzahlen aller Zeiten, der auf einem Videospiel basiert.

Nintendo verglich die Verkäufe von fünf Super Mario-Spielen (einschließlich Mario Kart und Mario Odyssey) aus den Jahren 2022 und 2023 und verzeichnete ein Umsatzwachstum um das 1,3-fache.

An anderer Stelle im Bericht gab Nintendo an, dass Switch Online mittlerweile über 38 Millionen Mitglieder hat. Dies ist jedoch nicht nach Regionen aufgeteilt und es werden auch keine Erweiterungspaket-Abonnenten angegeben.

Das Ergebnis der hohen Switch-Verkäufe bedeutet, dass die Top-Franchises des Unternehmens in dieser Generation erheblich gewachsen sind. Titel wie „Mario Kart 8 Deluxe“, „Animal Crossing: New Horizons“, „Super Smash Bros Ultimate“ und „Super Mario Odyssey“ haben alle die vorherigen Titel deutlich übertroffen und die Verkaufszahlen deutlich übertroffen.

Kurz gesagt, Nintendos Konsolen und Spiele verkaufen sich weiterhin außerordentlich gut und die größten Franchises werden auch auf andere Medien übertragen. Aus diesem Grund ist ein Live-Action-Film zu Legend of Zelda in Arbeit.