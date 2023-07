Jonny Lomax von St. Helens feiert seinen dritten Versuch in diesem Spiel beim Sieg in der Super League über die Warrington Wolves

In der letzten Runde der Super League am Freitagabend gab es große Siege für St. Helens, Wakefield Trinity und Leigh Leopards …

Warrington Wolves 20-24 St. Helens

Meister St. Helens konnte in den letzten 20 Minuten einen Acht-Punkte-Rückstand aufholen und am Freitag in einem Betfred-Super-League-Thriller den Rivalen Warrington mit 24:20 schlagen.

Die Wolves hatten damit gedroht, ihre schwächelnde Saison wieder in Gang zu bringen, als Matty Ashton zu Beginn der zweiten Halbzeit – sein zweiter an diesem Abend – und Matt Dufty sie im Halliwell Jones Stadium mit 20:12 in Führung brachten.

Doch die Saints schlugen zurück und holten sich die Beute mit zwei Versuchen in schneller Folge von Jonny Lomax und Lewis Dodd.

Damit musste Warrington die sechste Niederlage in sieben Spielen einstecken, aber die Art und Weise ihrer Leistung sollte dem unter Kritik stehenden Trainer Daryl Powell zumindest Hoffnung geben, dass die Saison – die mit acht Siegen in Folge begann – nicht Gefahr läuft, zu implodieren.

Warrington könnte sich auch über die Art und Weise eines früheren Versuchs der Saints ärgern, bei dem James Bell nach einem offensichtlichen Vorwärtspass im Spielaufbau ein Tor erzielte.

Die Gastgeber begannen gut und holten ihre ersten Punkte in der ersten Spielhälfte seit vier Spielen, als Stefan Ratchford nach einem guten Break von Dufty einen frühen Elfmeter verwandelte.

Dufty zwang die Saints kurz darauf mit einem weiteren Gegenangriff erneut zum Rückzieher, aber dieses Mal kam aus der Eröffnung wenig heraus.

Die Saints reagierten mit einer ordentlichen Druckphase und Mark Percival brachte sie in Führung, als er Dufty mit einem schnellen Innenschritt auf den falschen Fuß setzte und so den ersten Versuch des Spiels sicherte.

Er verwandelte seinen eigenen Punktestand, aber Warrington glich aus, als Ben Currie Ashton auswählte, der ihn mit einem Cut-Out-Pass in die Ecke lenkte.

Die Parität sollte nicht von Dauer sein, da die Saints wenige Augenblicke später kontrovers die Führung zurückeroberten.

Jack Welsby schien den Ball nach einem Vorwärtspass von Dodd anzunehmen, aber da Schiedsrichter Jack Smith keinen Pfiff gab, drang der Außenverteidiger tief in das Gebiet von Warrington ein.

Da die Gastgeber im Rückstand waren, wurde der Ball zu Lomax abgeladen, dessen Schuss von Bell beendet wurde.

Nachdem Percival die Extras zum Pausenstand von 12:6 hinzugefügt hatte, befürchteten die Heimfans möglicherweise eine weitere Kapitulation.

Doch Powells Männer hatten die Chance, wieder ins Spiel zu kommen, als Ashton 20 Meter von seiner eigenen Torlinie entfernt einen überambitionierten Welsby-Pass abfing und er sprintete, um den Ball zu landen.

Ratchfords Tor glich aus und ein Elfmeter kurz darauf verschaffte Wire einen Vorsprung von 14:12.

Offensichtlich beflügelt übernahm Warrington mit einem atemberaubenden Versuch über die gesamte Länge die Kontrolle über das Spiel.

Die Wölfe starteten tief in der eigenen Hälfte, verteilten den Ball nach links und bahnten sich mit Tempo den Weg zurück nach innen, wobei Dufty eine Lücke fand und aus 40 Metern Entfernung klar über das Tor stürmte. Wieder verwandelte Ratchford.

Aber die Saints waren noch lange nicht fertig, da Warrington Welsby nicht aufhalten konnte und Lomax aus kurzer Distanz abschloss. Der Druck begann zu wachsen und Warrington konnte nicht verhindern, dass Dodd kurz darauf erneut umfiel.

Percival komplettierte den Torreigen mit seinem dritten und vierten Tor.

Wakefield Trinity 27-26 Wigan Warriors

Will Dagger schoss ein Golden Point Drop Goal, als Wakefield den Abstiegskampf der Betfred Super League mit einem spannenden 27:26-Sieg über Wigan im heißen Belle Vue entfachte.

Der kraftlose Tritt des Patts, nachdem David Fifita die Linie der Gäste getroffen hatte, ließ die gesamte Heimmannschaft über das gesamte Spielfeld stürmen, um vor ihren Fans auf der Nordtribüne zu feiern.

Nur wenige Augenblicke zuvor war Dagger ebenso eiskalt gewesen, als er mit dem letzten Schuss der regulären Spielzeit einen 30-Meter-Strafstoß verwandelte, um den Spielstand wieder auszugleichen und die Verlängerung zu erzwingen.

Es krönte eine bemerkenswerte Leistung einer Mannschaft, die vor wenigen Wochen tot und begraben schien, bevor sie einen Aufschwung erlebte, bei dem sie drei ihrer letzten vier Spiele gewann und in greifbare Nähe zum größten aller Ausrutscher rückte.

Zwei Versuche von Renouf Atoni und Jai Whitbread in ebenso vielen Minuten der zweiten Halbzeit hatten den Männern von Mark Applegarth echte Hoffnung auf den Sieg gegeben, nur dass Toby King für Wigans fünften Versuch flankte, der die Hausherren scheinbar erschüttern ließ.

Trinity, die vor Beginn des Spiels fünf ihrer letzten acht Belle-Vue-Duelle gegen Wigan gewonnen hatte, hatte die Gäste in einer heißen ersten Halbzeit in Schach gehalten. Max Jowitt brachte Liam Marshall irgendwie in Kontakt, als der Flügelspieler mit Sicherheit den Führungstreffer zu erzielen schien.

Ein untypischer Fehler von Jai Field eröffnete den Wakefield-Satz, der damit endete, dass Tom Lineham den ersten Satz erzielte, aber Field machte keinen Fehler für den Ausgleich und sprengte 70 Meter weit zum Aufsetzen, nachdem Jowitts unüberlegter Tritt mindestens drei seiner Mannschaften stranden ließ- Kameraden in einer Abseitsposition.

French brachte Wigan nach einem Fehler von Lineham in Führung, doch Wakefield ließ sich nicht entmutigen und reagierte sechs Minuten nach der Pause mit Stil, als Lee Kershaw einen französischen Pass abfing und einen unwahrscheinlichen 80-Meter-Galopp startete, um den Ausgleich zu erzielen.

Fifita, einer der Hauptgründe für Wakefields Wiederaufstieg seit seiner Rückkehr aus Australien, hatte einen Versuch, der im Spielaufbau zum Angriff führte, ausgeschlossen, und Wigan erlangte zu Beginn der zweiten Halbzeit die Kontrolle, als Field dann zum zweiten Mal über das Tor ging Marshall landete, nachdem es den Gastgebern nicht gelungen war, Smiths spekulativen Tritt abzuwehren.

Aber zwei aufeinanderfolgende verpasste Konvertierungen von Smith hielten Wakefield in Kontakt und sie nutzten den Vorteil mit einem Doppelstoß von Atoni und Whitbread, einem weiteren bedeutenden Rückkehrer.

Als King zum fünften Treffer von Wigan vorbeikam, nachdem Junior Nsemba die Heimverteidigung gestärkt hatte, und Smith seine Fußballschuhe wiederentdeckte, um die Führung der Gäste bei 26:24 wiederherzustellen, hatte man das Gefühl, dass Wakefields große Anstrengungen vergeblich sein würden.

Dagger kam ins Spiel, der alle vier seiner Konvertierungen geschossen hatte, um das Spiel in die Verlängerung zu zwingen, nachdem Wigan für einen späten Treffer gegen Liam Kay bestraft wurde – und trumpfte dann erneut auf, um Belle Vue wild zu machen.

Castleford Tigers 16-34 Leigh Leopards

Leigh errang in sechs Versuchen seinen ersten Sieg bei The Jungle seit 1987 und erhöhte den Druck auf das schwächelnde Castleford mit einem 34:16-Sieg in der Betfred Super League.

Flügelspieler Josh Charnley und Innenverteidiger Lachlan Lam erzielten im ersten von fünf Auswärtsspielen in der Super League und im Challenge Cup für Adrian Lams Mannschaft jeweils zwei Versuche.

Aber während die zweitplatzierten Leopards den Rückstand auf Spitzenreiter Catalans auf zwei Punkte verringerten, trennt das Team von Andy Last nach dem Golden-Point-Erfolg von Tabellenletzter Wakefield über Wigan den gleichen Vorsprung.

Leigh hatte jedoch nicht alles nach seinen Wünschen, bevor er eine Acht-Spiele-Niederlageserie im Jungle beendete.

Sie führten mit 18:0 und 22:12, standen aber mit 22:18 unter Druck, bevor zwei Versuche im letzten Viertel den Druck verringerten.

Nach ausgeglichenen ersten 15 Minuten zeigte Leigh, warum nur die Katalanen in den ersten 17 Runden mehr Punkte erzielt hatten.

Drei Versuche in sechs Minuten schienen die Grundlage für einen routinemäßigen Sieg gelegt zu haben, wobei Stützspieler Tom Amone, der hochgeschätzte australische Spielmacher Lam und der ehemalige Leeds-Flügelspieler Tom Briscoe aufsetzten.

Ben Reynolds, einer von vier ehemaligen Tigers-Spielern in der Startaufstellung der Gäste, verwandelte drei Tore und brachte Leigh mit 18:0 in Führung.

Doch die Hausherren, die im letzten Heimspiel gegen Warrington siegten, schlugen zurück.

Gareth Widdop folgte dem Kick von Riley Dean zum Touchdown, bevor Elliot Wallis durch Kenny Edwards‘ fantastischen Offload den ersten Teil seines Try-Doubles sicherte. Widdop verbesserte beides, um es zu einem One-Score-Spiel zu machen.

Die beträchtliche Auswärts-Gefolgschaft wurde jedoch beruhigt, als die Versuchsmaschine Charnley zu seinem 21. Versuch der Saison heranstürmte und ihn mit dem führenden Torschützen Tom Johnstone gleichzog.

Castleford weigerte sich nachzugeben und der frühere englische Star Widdop drehte die Jahre zurück, indem er Wallis mit einem großartigen Pass schickte.

Leigh war verunsichert, gewann aber wieder die Fassung und Charnley gelang nach einer weiteren Vorlage von Gareth O’Brien der entscheidende zweite Versuch.

Die Tigers waren so gut wie geschlagen, und als es ihnen zwölf Minuten vor Schluss nicht gelang, einen Vorstoß von Lam mitzuhalten, war das Spiel zu Ende.