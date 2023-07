Brad Schneider wird von seinen Teamkollegen aus Hull KR bedrängt, nachdem er das Siegtor gegen Leeds geschossen hat

Wir fassen die nicht im Fernsehen übertragene Action der Betfred Super League am Freitag zusammen, als Brad Schneider ein denkwürdiges Debüt feierte, als Hull Kingston Rovers und Huddersfield Giants Wakefield Trinity überwältigten …

Leeds Rhinos 18-19 Hull Kingston Rovers

Brad Schneider krönte ein Traumdebüt für Hull KR mit einem entscheidenden Drop-Goal in der Golden-Point-Verlängerung und beendete damit Leeds‘ Siegesserie von drei Spielen in Headingley.

Der Innenverteidiger wechselte kürzlich mit einem Vertrag bis zum Saisonende vom NRL-Klub Canberra Raiders zu den Robins und behielt seine Fassung, als er den Ball in der dritten Minute der Verlängerung durch die Pfosten schickte.

Hull KR ging durch Schneiders frühen Versuch in Führung, aber Leeds konterte bald dank eines Abschlusses von Jarrod O’Connor aus kurzer Distanz, bevor Center Tom Opacic und Flügelspieler Louis Senior weitere Treffer für die Gäste beisteuerten.

Die Rhinos zogen vor der Pause durch Corey Johnson den Ausgleichstreffer durch und in der 53. Minute schoss Ash Handley in die linke Ecke und erzielte damit seinen 100. Versuch in der Super League bei seinem 200. Auftritt in seiner Karriere.

Rhyse Martin schoss den Ball zum Ausgleich, aber Schneider gewann ihn in der Verlängerung, nachdem er zuvor einen Drop-Goal-Versuch verpasst hatte.

Huddersfield Giants 34-6 Wakefield Trinity

Wakefields Super-League-Wiederbelebung traf die Puffer auf nachdrückliche Weise, als das wiedererstarkte Huddersfield in sechs Versuchen den Sieg im John Smith’s Stadium errang.

Sam Halsall versucht es bei Huddersfields Sieg über Wakefield

Sieben Tage nach ihrem mitreißenden Golden-Point-Sieg über die Wigan Warriors, der Hoffnung auf einen großen Sieg gegen alle anderen weckte, wurde dem Tabellenletzten rechtzeitig vor Augen geführt, wie groß die Aufgabe ist, die noch vor ihm liegt, wenn er den Abstieg schaffen will.

Im Gegensatz dazu knüpften die Giants an den Überraschungssieg der letzten Woche über die Catalans Dragons an und zeigten eine absolut dominante Leistung, was darauf hindeutet, dass sie noch etwas aus einer Saison retten könnten, die bis letzte Woche drohte, in einen Abstiegskampf zu geraten.

Die Wende im Schicksal der Giants wurde durch die Leistung von Chris McQueen – frisch von seiner großartigen Leistung bei zwei Versuchen in Perpignan – auf den Punkt gebracht, der nur vier Minuten brauchte, um über die Ziellinie zu fahren und seiner Mannschaft die Führung zu verschaffen.

Zwei Punkte von Tui Lolohea und weitere Versuche von Kevin Naiqama, Sam Halsall und Jermaine McGillvary verliehen einer herausragenden Mannschaftsleistung Glanz, bei der Olly Russell 10 Punkte erzielte. Der von Max Jowitt verwandelte Versuch von Samisoni Langi war für Wakefields Bilanz verantwortlich.