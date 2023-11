Super League: FC Zürich is kandidaat voor het kampioenschap na de 3-1-zege tegen YB

In de 3-1 overwinning tegen YB speelde de ploeg uit Zürich een vrijwel perfecte wedstrijd. Het liet zien hoeveel vertrouwen coach Bo Henriksen en zijn team kunnen hebben. Komend weekend kan de FCZ bewijzen dat het ook onder tegenovergestelde omstandigheden werkt.

Toen afgelopen zaterdagavond bijna alle 20.000 toeschouwers in Letzigrund stonden en samen in de koude duisternis zongen om FC Zürich toe te juichen, kwamen de herinneringen terug. Herinneringen aan de tijd van twee jaar geleden, toen de ploeg onder coach André Breitenreiter wedstrijd na wedstrijd won en de vraag rees: kan dit FCZ – na 13 jaar, na degradatie, na vele teleurstellingen – daadwerkelijk kampioen worden? Toen kon hij het wel. Kan hij het nu weer doen, dit seizoen?

De FCZ versloeg de titelhouder YB met 3-1 in een wedstrijd van hoog niveau die voor het beste entertainment zorgde en de juiste winnaar kende. De wedstrijd was ook opmerkelijk omdat het de kern van het spelidee van de twee teams en hun coaches onthulde: de FCZ speelde als een loerende kat, wachtend op het juiste moment om toe te slaan. YB daarentegen leek een statige hond die dacht dat hij over het hele erf waakte. Conclusie: de kat was slimmer.

YB-coach Wicky gelooft dat zijn team “alle wapens heeft voor de kampioensrace in het voorjaar.”

Dit werd al vroeg duidelijk, bijvoorbeeld toen Jonathan Okita profiteerde van twee fouten van YB-doelman Anthony Racioppi om er 1-0 van te maken. Het ging door omdat de Berners met hun hoge balbezit nauwelijks hun doel bereikten – juist in het bewustzijn van de boerderijhond, die gelooft dat hij groter en sterker is dan de kleine, lenige kat. Meschack Elia was daar een voorbeeld van toen de YB-aanvaller met een langzame lob doelman Yanick Brecher probeerde te verslaan. Te veel zelfvertrouwen kan schadelijk zijn. In de woorden van YB-coach Raphael Wicky klonk het zo: „We hebben niet genoeg 50:50-ballen gewonnen, we moeten onszelf bij onze neus grijpen.“

Gevraagd naar de kampioensvraag zei Wicky dat we weer beter moesten spelen. Hij kan niet ontkennen dat hij toegang heeft tot de beste ploeg in de competitie. En met dit zelfvertrouwen zei Wicky dat zijn team “alle wapens had voor de kampioensrace in het voorjaar”. En de FCZ?

Trainer Bo Henriksen reageerde op de vraag van de meester als het spinnen van een tevreden, slimme kat. “We hebben vandaag gewonnen van het beste team in de competitie – dat is alles”, zei de Deen met een subtiele glimlach. Hij weet het: het seizoen is nog niet eens half voorbij, in een kampioenschap waarin St. Gallen, Servette en Luzern ook ambities hebben. Henriksen stelde zich tevreden met het prijzen van zijn spelers, die een “zeer, zeer, zeer” goede prestatie hadden laten zien tegen een “zeer, zeer, zeer” goed team. Maar dat is natuurlijk niet alles.

Henriksen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij naar Zürich kwam met het doel “iets te winnen”. Vaak werd hij niet geheel serieus genomen vanwege zijn ambitie, die hij altijd presenteerde met het borrelende enthousiasme van een coach, dat vooral leek te functioneren via emotionaliteit en motivatie. “Happy Bo” werd al snel een begrip als het om zijn manier van werken ging. Het imago van Henriksen geldt ook nu. Maar er zijn ook andere facetten bijgekomen.

Kwaliteiten zoals in het kampioensseizoen – Okita de meest accurate spits met acht doelpunten dit seizoen

Dat blijkt uit de ongeveer dertien maanden sinds Henriksen het FCZ-team overnam. De tegenstander in zijn eerste wedstrijd was ooit YB, net als afgelopen zaterdag; De Berners hadden destijds 21 punten, de FCZ stonden onderaan de tafel met 4 punten, Henriksen had een volkomen onrustige ploeg. Maar hij wist een 0-0 gelijkspel vast te houden. Dat is niet opmerkelijk – maar wel opmerkelijk dat hij YB nu met vrijwel dezelfde spelers heeft verslagen en op gelijke voet staat met de Berner supertanker in de tabel. “Happy Bo” is “Better Bo” geworden, een maker van verbeteringen.

Dat geldt voor spelers als Nikola Boranijasevic en Adrian Guerrero, die opnieuw de kwaliteiten laten zien die ze kenden uit hun kampioensseizoen. Dat geldt voor Okita, die dit seizoen met acht doelpunten een trefzekere spits is geworden en de vertrekkende Aiyegun Tosin in de vergetelheid heeft gebracht. En ook de ontwikkeling van jongere spelers uit de jeugdopleiding van FCZ wijst naar boven; Silvan Wallner, Lindrit Kamberi en Bledian Krasniqi behoren tot hen. Ze voelen zich duidelijk allemaal op hun gemak in het systeem dat Henriksen hen geeft. Het lijkt alsof de trainer tegen hen zegt: “Wees slim als de kat, wij zijn het tegenovergestelde van de sterke hond.”

Dat klinkt als ‚outsidervoetbal‘ en staat voor: stabiliteit in de verdediging, snel schakelen na het winnen van de bal en vastberadenheid voor het doel van de tegenstander – altijd geleverd met energie, doorzettingsvermogen en moed. Het werkte zaterdag perfect tegen YB.

Komend weekend in Winterthur kan FCZ bewijzen dat het ook onder tegenovergestelde omstandigheden, als favoriet, werkt. Kapitein Yanick Brecher zegt: “Als we dit tempo kunnen volhouden, is er veel mogelijk.” Dit is een waarschuwing en een profetie tegelijk. Tegen YB vertegenwoordigde de FCZ een profetie.