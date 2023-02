Super Bowl LVII wird kein „Crypto Bowl“

Als LA gegen Cincinnati um die Meisterschaftstrophäe der NFL antrat, begrüßten bekannte Prominente wie Matt Damon und LeBron James die Fernsehzuschauer und versuchten, sie alle davon zu überzeugen, sich der NFL anzuschließen Bewegung und in Krypto investieren. Damals wurde Bitcoin mit über 42.197,52 $ bewertet – aber selbst nach einer Rallye in den letzten Wochen ist sein Preis auf 23.013,87 $ gesunken.

FTX strahlte einen Super-Bowl-Werbespot aus, in dem Larry David verschiedene Epochen des menschlichen Einfallsreichtums durchlief, in denen er komischerweise skeptisch gegenüber Rädern, Toiletten, Glühbirnen und, nun ja, einer Krypto-Austausch-App blieb. Jetzt befindet sich das Unternehmen in einem Insolvenzverfahren, und sein ehemaliger CEO sieht sich mit Betrugsvorwürfen des Bundes konfrontiert – daher wird Sam Bankman-Frieds jetzt nicht mehr existierende Börse den 60-Sekunden-Werbeplatz, den sie angesetzt hatte, nicht nutzen.