Super Bowl LVII: Donna, die Mutter von Travis und Jason Kelce, hat vor dem historischen Zusammenstoß zwischen zwei Brüdern einen Münzwurf gemacht | NFL-Nachrichten

Eine Petition für die Mutter von Travis und Jason Kelce, Donna, um den zeremoniellen Münzwurf vor dem Super Bowl LVII am Sonntag durchzuführen, hat bereits über 170.000 Unterschriften gesammelt und wächst weiter; Donna: „Das würde ich [do it]wenn ihr beide sagt, ich wäre keine Ablenkung“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Donna Kelce kommt vorbei, um ihren Söhnen Travis und Jason während ihres Interviews am Eröffnungsabend des Super Bowl LVII ein paar Kekse zu geben.

Donna Kelce kommt vorbei, um ihren Söhnen Travis und Jason während ihres Interviews am Eröffnungsabend des Super Bowl LVII ein paar Kekse zu geben.

Travis und Jason Kelce werden die ersten Brüder sein, die in der Geschichte des Super Bowl gegeneinander spielen, wenn die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles am Sonntag in Arizona aufeinandertreffen – und ihre Mutter ist dadurch zu einer kleinen Berühmtheit geworden.

Am „Eröffnungsabend“ der Super-Bowl-Woche brachte Donna Kelce Kekse für ihre Jungs auf die Bühne, während sie mit den Medien sprachen, geschmückt mit einem halb Chiefs-, halb Eagles-Trikot.

Es wurde auch eine Petition für Donna erstellt, um den zeremoniellen Münzwurf vor dem Sonntagsspiel durchzuführen, die bereits über 170.000 Unterschriften gesammelt hat und weiter steigt.

„‚Hier ist das Ding‘, begann Donna zu sagen. Als sie nach der Möglichkeit ihres Sohnes gefragt wurde Neue Höhen Podcast sagte sie: „Es gibt so viele Legenden und Menschen, die ihr Blut, ihren Schweiß und ihre Tränen auf diesem Feld haben … Ich glaube nicht, dass das der richtige Ort für mich ist.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

„Würde ich da draußen eine Ablenkung für euch sein? Das ist es, worüber ich mir Sorgen machen würde.

„Ich würde [do it] wenn Sie beide sagen, ich wäre keine Ablenkung… und Sie sich auf die Spielpläne konzentrieren.“

Travis antwortete dann und sagte: „Du bist dabei“, bevor er scherzhaft hinzufügte: „Ich werde es sagen [NFL commissioner] Roger [Goodell].“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Der Countdown für den Super Bowl LVII in Arizona läuft vor dem Spiel am Sonntag zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles. Der Countdown für den Super Bowl LVII in Arizona läuft vor dem Spiel am Sonntag zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles.

Die beiden Brüder haben zuvor jeweils einen Super Bowl gewonnen, wobei Jason’s Eagles vor fünf Jahren triumphierten und die New England Patriots im Super Bowl LII mit 41: 33 besiegten, während Travis und die Chiefs die San Francisco 49ers im Super Bowl LIV mit 31: 20 besiegten. ihr erster von drei Super Bowl-Besuchen seit vier Jahren.

„Ich würde es lieben, das über seinen Kopf zu bekommen“

Auf die Frage nach dem Matchup bei der Eröffnungsnacht sagte Jason: „Wir feuern uns immer gegenseitig an.

„Ich möchte immer, dass es ihm gut geht, aber ich würde es lieben, wenn ich ihm das über den Kopf kriege und zumindest etwas über Trav habe.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Travis und Jason Kelce, die sich im Super Bowl LVII gegenüberstehen werden, diskutierten auf MNF, wann sie ihren letzten „Faustkampf“ hatten, als sie aufwuchsen. Travis und Jason Kelce, die sich im Super Bowl LVII gegenüberstehen werden, diskutierten auf MNF, wann sie ihren letzten „Faustkampf“ hatten, als sie aufwuchsen.

Travis sagte unterdessen, wie es war, aufzuwachsen und gegen seinen älteren Bruder anzutreten: „Er hat mir eine coole Perspektive gegeben, wie man jemanden schlägt, der besser ist als man selbst.

„Ich habe die Gedankenspiele als jüngeres Kind auf einer anderen Ebene gelernt, also hat er mir ohne Zweifel geholfen, dorthin zu gelangen, wo ich bin.

„Aber er hat mit Sicherheit die Mehrheit der Siege geholt.“

Sehen Sie sich Super Bowl LVII – Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles – am Sonntag, den 12. Februar ab 22:00 Uhr live auf Sky Sports NFL und Main Event an, mit Ryan Fitzpatrick, Christian Wilkins und Efe Obada unter den Gästen, die Neil Reynolds und Hannah Wilkes für 90 Minuten begleiten Vorbereitung auf das große Spiel.