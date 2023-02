Er zijn sterren over het hele veld in de Super Bowl van dit jaar, maar het is moeilijk om de historische confrontatie tussen de startende quarterbacks tegen de Philadelphia Eagles en Kansas City Chiefs te negeren.

Het is dynamische nieuwkomer Jalen Hurts tegen NFL MVP Patrick Mahomes, nu een gevestigde veteraan.

Jalen doet pijn: van virale powerlifting-sensatie tot Super Bowl-quarterback

De enorme druk die op atleten in Philadelphia wordt uitgeoefend, is voor veel sportsterren te veel gebleken. Soms is de stad van broederliefde niet zo vriendelijk.

Maar voor Jalen Hurts was de druk die gepaard gaat met het zijn van de startende quarterback van het NFL-team van de stad als water van een eendenrug.

Uitgedost in het groen van de Eagles, straalt de 24-jarige kalmte en kalmte uit terwijl hij in zijn tweede volledige seizoen als starter naar de top van zijn veld is opgeklommen en de drijvende kracht is geworden achter de run van het team naar de Super Schaal.

En van zijn volledig vrouwelijke ondersteuningsteam tot zijn liefde voor zangeres Anita Baker en de virale video’s van zijn powerlifting-prestaties, Hurts is meer dan alleen een NFL-quarterback.

Lees hier het volledige profiel van CNN op Hurts.

Patrick Mahomes: De veelbelovende honkbalwerper die het gezicht van de NFL werd

Hij staat misschien aan de vooravond van een tweede Super Bowl-titel en wordt algemeen beschouwd als een van de meest getalenteerde quarterbacks in de geschiedenis van de NFL, maar een carrière in het voetbal lag niet altijd in het verschiet voor Patrick Mahomes.

In plaats daarvan was honkbal, de sport die zijn vader 11 jaar lang professioneel beoefende, zijn eerste liefde. Het is niet verwonderlijk dat hij er behoorlijk goed in was.

Oude videobeelden tonen een jonge Mahomes die door stadions rent met een honkbal aan zijn hand vastgelijmd, van top tot teen gekleed in de uitrusting van het team waarvoor zijn vader op dat moment speelde – van de Boston Red Sox tot de New York Mets.

Die zeldzame toegang tot de wereld van topsport was de basis voor Mahomes om zich te ontwikkelen tot een fenomenale atleet en de ‘Showtime’-superster die hij vandaag is.

Lees hier het volledige profiel van CNN op Mahomes.