Sunny und Bhupinder Singh Gill werden ein weiteres Stück Geschichte schreiben, wenn die Brüder nächste Woche das erste Spiel der englischen Männer-Elite-League auf heimischem Boden gegen Portugal leiten.

Mit einem Spielerpool, der hauptsächlich aus den U20-Spielern der letzten Saison besteht, ist der Kader der England Men’s Elite League für Spieler offen, die zwischen dem 1. Januar 2002 und dem 31. Dezember 2004 geboren wurden.

England wird in der ersten Euro Elite League auch gegen Spieler wie Italien, Deutschland und die Niederlande antreten, wobei das Eröffnungsspiel am Donnerstag gegen Rumänien ausgetragen wird.

Das Spurs-Duo Dane Scarlett und Alfie Devine sowie der Liverpooler Youngster Luke Chambers gehören zu den Spielern im Kader, die Interimstrainer Joe Edwards benannt hat.

Bild:

Dane Scarlett feiert seinen Treffer für England bei der FIFA U20-Weltmeisterschaft Anfang dieses Jahres





England trifft am Dienstag in Milton Keynes in der Euro Elite League auf Portugal, und die Sikh-Punjabi-Brüder Sunny und Bhupinder werden das erste Paar britischer Südasiaten überhaupt sein, das auf diesem Niveau amtiert – praktisch eine Stufe unter dem internationalen Fußball, wenn man bedenkt, dass die Spieler fast älter sind 22 sind spielberechtigt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Englands ranghöchster schwarzer Schiedsrichter, Sam Allison, und der Top-Schiedsrichter der südasiatischen Gemeinschaft, Sunny Singh Gill, schlossen sich zusammen, um das Spiel Swindon gegen Leyton Orient zu leiten und so die Vielfalt im Fußball und im Schiedsrichterwesen zu fördern



Wegbereiter Ruebyn Ricardo, der im Alter von 25 Jahren der jüngste schwarze Schiedsrichter im Ligafußball wurde, als er im April das League-Two-Spiel von Crewe gegen Swindon Town leitete, wird der vierte Offizielle des Spiels sein.

Sunny ist der ranghöchste Schiedsrichter mit südasiatischem Hintergrund im englischen Fußball, und sein jüngerer Bruder Bhupinder ist der ranghöchste Schiedsrichterassistent aus der Community.

Mehr von Südasiaten im Fußball

Ihr Vater, Jarnail Singh, ist der erste und einzige Sikh-Schiedsrichter mit Turban in der Geschichte der Football League und leitete zwischen 2004 und 2010 mehr als 150 Spiele in den Divisionen.

Zum Jahreswechsel Sky Sports News brachte exklusiv die Nachricht, dass Bhupinder Geschichte schreiben würde als erster Sikh-Punjabi-Schiedsrichterassistent, der in der Premier League amtiert.

Bhupinder trat neben Marc Perry an, um Schiedsrichter Thomas Bramall beim Aufeinandertreffen von Southampton gegen Nottingham Forest zu unterstützen, wobei John Brooks als vierter Offizieller fungierte.

Seine Ernennung zum Spiel in St. Mary’s wurde gefeiert PGMOL-Chefschiedsrichter Howard Webb in einem exklusiven Interview mit Sky Sportnachrichten.

Webb sagte: „Bhupinders Ernennung in die Premier League und die beste Liga der Welt wird einem noch größeren Publikum zeigen, was für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund möglich ist.“

„Es wird anderen britischen (süd)asiatischen Jungen und Mädchen die Gelegenheit geben, jemanden zu sehen, der wie sie aussieht, der etwas tut, von dem sie vorher dachten, dass es für sie nicht möglich sei.“

Sechs Monate zuvor, Sky Sportnachrichten enthüllte, dass Bhupinders älterer Bruder Sunny war in die EFL-Nationalgruppe der Spielschiedsrichter aufgestiegen.

Sunny trat zu Beginn der letzten Staffel in die Fußstapfen seines Vaters, als er übernahm die Leitung von Northampton gegen Hartlepool seit seinem Vater Jarnail Singh vor mehr als einem Jahrzehnt der erste britische Südasiat zu sein, der ein Ligaspiel leitete.

Bild:

Der ehemalige EFL-Schiedsrichter Jarnail Singh traf kürzlich bei einem Besuch in den Sky Studios die Sky Sports News-Reporter Fadumo Olow und Miriam Walker-Khan





Jarnail erzählte Sky Sportnachrichten Nachdem er von der Tribüne aus zugesehen hatte, war er „ein sehr stolzer Vater“, und Sunny betonte, dass er bestrebt sei, im Spiel noch weiter voranzukommen.

„In die Fußstapfen meines Vaters zu treten und der nächste Südasiate und Sikh-Punjabi zu werden, der zum EFL-Schiedsrichter befördert wird, ist ein stolzer Moment“, sagte Sunny Sky Sportnachrichten.

„Ein Jahrzehnt nachdem mein Vater als Schiedsrichter in der EFL fungierte, habe ich meinen Traum verwirklicht und bin in seine Fußstapfen getreten.

„Es war eine Menge harter Arbeit beim Training abseits des Spielfelds und ich habe mich mit Hilfe des (Schiedsrichtergremiums) PGMOL und meiner Trainer in allen Bereichen verbessert.“

„Jetzt möchte ich mir noch mehr Ziele setzen und mir den Traum erfüllen, der erste Südasiat zu werden, der in der Premier League als Schiedsrichter fungiert.“

Britische Südasiaten im Fußball

Für weitere Geschichten, Features und Videos besuchen Sie unsere bahnbrechende Seite „Südasiaten im Fußball“ auf skysports.com und den Blog „Südasiaten im Spiel“ und bleiben Sie auf dem Laufenden bei Sky Sports News Und unsere digitalen Sky Sports-Plattformen.