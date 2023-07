Sunak plant Italien-Abkommen zum Migranten-Stopp aus Afrika

De Britse premier Rishi Sunak is van plan een Medienbericht te lanceren in het buitenland in Italië, over de Zahl der Migranten die vertrekken, die over het Midden-Oosten naar Europa en Groot-Britannië komen. Dies meldt de Britse Zeitung „Telegraph“ am Freitag. Demnach sollen die Migranten nach Nordafrika zurückgeschickt.

„Als de illegale migratie zich voordoet als wollen, müssen wir das problem am Ursprungsort anpacken and uns auch auf kleine Boote konzentrieren“, zittierte die Zeitung aus britischen Regierungskreisen. Dem Zeitungsbericht zufolge hatte premier Sunak seinen Kabinettssekretär Simon Case Mitte Juni nach Italien gesandt, um ein Abcommen auszuarbeiten. Ein mit der Angelegenheit vertrauter Regierungsmitarbeiter bestätigte gegenüber Reuters, dass Case in Italien gewesen sei. Er is een grote kans dat we Einzelheiten zo bezien kunnen worden. Weder die britische noch die italienische Regierung haben sich bisher zu dem Zeitungsbericht geäußert. Im April hatten Großbritannien and Italien ein Memorandum zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung unterzeichnet. Minister-president Rishi Sunak heeft de illegale immigranten tegen Groot-Britannië tegen de wichtigsten Priorität seiner Regierung erklärt. Nach Angaben der British Regierung hatten im vergangenen Jahr 45,000 Menschen mit smallen Booten GroßBritannien erreicht. In die tijd heeft Jahr seien 11.000 bereid.

Sunak plant Italien-Abkommen zum Migranten-Stopp aus Afrika

Austria News