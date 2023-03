SAN DIEGO – Rishi Sunak voegde zich bij Joe Biden en de Australische premier Anthony Albanese op een onderzeeërbasis in Californië om een ​​nieuwe megadeal voor defensie tussen de drie naties te begroeten.

De leiders verzamelden zich in de laatste fase van hun AUKUS (Australisch, VK, VS) defensiepact en zagen het trio zich maandag verbinden tot een onderzeeërbouwovereenkomst die een door de Britten ontworpen en gebouwde onderzeeër naar Canberra zal brengen, met behulp van gedeelde Amerikaanse technologie, en een toegenomen voetafdruk voor alle drie in de Stille Oceaan.

Terwijl de leiders terughoudend waren om publiekelijk te verklaren dat de stap een directe reactie is op de groeiende assertiviteit van China, zei een hoge Britse militaire functionaris tegen POLITICO: “Ik kan geen minuut geloven dat Peking daar zit te denken: ‘AUKUS is geweldig, Ga verder’.”

De AUKUS-deal werd 18 maanden geleden voor het eerst ondertekend tussen de drie landen, toen Washington DC zijn capaciteit in de Indo-Pacifische regio wilde vergroten.

Sprekend met USS Michigan als achtergrond onder een blauwe lucht, zei Sunak: “Wij vertegenwoordigen drie bondgenoten die al meer dan een eeuw schouder aan schouder staan.

“Drie volkeren die samen bloed hebben vergoten ter verdediging van onze gedeelde waarden. En drie democratieën die weer samenkomen om het hogere doel van het handhaven van vrijheid, vrede en veiligheid nu en voor toekomstige generaties te vervullen.”

Biden vertelde het publiek van ongeveer 150 uitgenodigde hoogwaardigheidsbekleders dat de deal een aanzienlijk aantal banen zou opleveren voor alle drie de landen: “De Verenigde Staten konden geen twee betere vrienden bedenken om bij te staan”, zei hij tegen Sunak en Albanese. “Ik ben er trots op je scheepsmaat te zijn.”

In de laatste fase van het programma zal Groot-Brittannië een nieuwe nucleair aangedreven onderzeeër ontwerpen en bouwen op basis van zijn Astute Class-programma, met werk dat wordt uitgevoerd in Barrow-in-Furness in Cumbria en in Derby, door BAE Systems en Rolls-Royce. . De schepen zullen echter pas in de jaren 2040 in actie komen en tot die tijd zullen de Australiërs zowel Amerikaanse onderzeeërs in hun havens ontvangen als later eigenaar worden van drie Amerikaanse Virginia-klasse onderzeeërs.

De nieuwe onderzeeërs zullen conventioneel bewapend maar nucleair aangedreven zijn en zullen bekend staan ​​als Submersible Ship Nuclear (SSN)-AUCKUS-onderzeeërs, zo werd aangekondigd.

Als gevolg van de deal zullen naar verwachting duizenden banen worden gecreëerd in het noorden en midden van Engeland, gebieden die de conservatieven moeten consolideren in de aanloop naar de volgende algemene verkiezingen.

Het pact zal een zeldzame incidentie zien van de VS die militaire technologie deelt, en zal bemanning van alle drie de marines aan boord van de nieuwe onderzeeërs betrekken, waarbij de Britten en Amerikanen helpen bij het trainen van de Australiërs. De Royal Navy zal vanaf 2027 onderzeeërs naar Australië sturen.

De toegenomen aanwezigheid in de Indo-Pacifische regio wordt onderstreept in de Integrated Review Refresh van de Britse regering, haar bijgewerkte defensiestrategie, die ook maandag is gepubliceerd. De Britse regering beschouwt de “kanteling” naar de Indo-Pacifische regio als cruciaal om het Verenigd Koninkrijk te verankeren als de naaste bondgenoot van Washington na de Brexit.