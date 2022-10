„Summer I Turning Pretty Cast“ reagiert auf Jenny Han’s Buchcover

Der Sommer, in dem ich hübsch wurde Besetzung bekommt die Buchbehandlung.

Jenny Handie half, ihren erfolgreichen Roman in die gleichnamige Prime Video-Serie zu adaptieren, hat die Reaktion der Schauspieler auf das Cover des Nachfolgers des Buches geteilt. Es ist kein Sommer ohne dich.

In dem Video, das Han am 27. Oktober auf ihrem Instagram-Profil teilte, geht die Autorin zu den verschiedenen Drehorten der Besetzung und fragt sie, ob sie das Cover sehen möchten.

Während Gavin Casalegno und Lola Tun (die Jeremiah bzw. Belly spielen) schnappte schockiert nach Luft, Christoph Briney, der Conrad spielt, war nicht einmal in seinem Wohnwagen, als Han nach ihm suchte. Nach einem kurzen Anruf von Tung kam Briney vorbei, um sich das neue Cover anzusehen – und natürlich war er ebenso begeistert davon.

„Yoooooo!“ Er sagte scherzend: „Ich sehe gut aus in einem Kleid! Das ist verrückt!“

Während Fans in den Kommentaren theoretisierten, dass Conrad das oben genannte Kleid zum Abschlussball tragen würde, zeigt das Cover nichts dergleichen. Stattdessen zeigt es die drei Charaktere – Belly und Conrad an der Seite, mit Jeremiah in der Mitte – vor ihrem Sommerhaus in Cousins ​​Beach.