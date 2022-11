Sumbul Touqeer enthüllt Fahmaan Khan und sie wird NUR heiraten, wenn

Bigg Boss 16-Fans sahen, dass Fahmaan Khan einen Eintrag in Salman Khans Show für die Beförderung von Dharam Patnii machte. Sumbul Touqeer und seine Momente erhellten das ganze Haus. Das ganze Haus hatte das Gefühl, dass Sumbul Touqeer ihren glücklichsten Tag verbrachte, als er dort war. Es gab auch einige Diskussionen über ihre Beziehung. MC Stan und Shalin Bhanot sagten, Sumbul Touqeer würde den ganzen Tag im Haus verbringen und über Fahmaan Khan reden. Heute neckte Abdu Rozik sie, indem er Fahmaan Khan Saaman anrief. Das machte Sumbul Touqeer wütend. Sie sagte, sie habe ihn einmal aus Versehen so genannt und er sei verärgert gewesen. Als Abdu Rozik sah, dass Sumbul sich aufregte, sagte er, er würde sich nicht über Fahmaan Khans Namen lustig machen. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: Ankit Gupta und Priyanka Chahar Choudhary machen es sich nach einem Kampf gemütlich; Fans fragen: „Aise Sanyaas Loge“ [Read Tweets]

Sumbul Touqeer sagte, wenn Fahmaan Khan bis 40 unverheiratet bleibt und niemanden findet, dann haben sie geheiratet. Das ist etwas Typisches, was beste Freunde sagen würden. Sajid Khan und Nimrit Kaur Ahluwalia fragten sie auch nach dem Altersunterschied zwischen den beiden. Jetzt wird der Name von Fahmaan Khan in der Show nicht stummgeschaltet. So reagierten SuMaan-Fans darauf. Lesen Sie auch – Trending TV News Today: Sajid Khans Räumung von Bigg Boss 16, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin-Fans wütend auf Neil Bhatt alias Virat und mehr

#SuMaan fd hum sab kuch Notice Kiya lekin ek chiz hai jo Ki Fahmaan BB k ghar pe jake sabko yeh dikhaya k dekh pyar kisko kehte hai Besessenheit kisko kehte hai. Sabko kuch nehi bolkar bhi Fahmaan ne yeh bol ke aaya hai ki yeh bandi (Sumbul) meri hai. #SumbulToqueerKhan #FahmanKhan – Pinki Chakraborty (@MusicalHeaven4) 27. November 2022

#AbduRozik hat sich wiederholt über Fahmans Namen lustig gemacht, indem er ihn „Saamana“ nannte. #SumbulTouqueerKhan hört hier zum ersten mal. Sie drückt ihre Wut aus. Sie sagte sofort, dass ich nicht scherze und mit Ihrem Witz überhaupt nicht einverstanden bin. Platz links #FahmanKhan #SuMaan #SumbulArmy pic.twitter.com/AkFUFGuYiM – Lila Denker (@Lilajaythenkor) 27. November 2022

Zunächst einmal wissen sowohl FK als auch Sum, wo die Grenzen ihrer Freundschaft sind und worüber sie reden können. Also ja, wenn er will, kann er darüber reden, wie sie ihm das Armband geschenkt hat, sie kann auch ihr eigenes Gespräch über einen Pakt führen, den sie geschlossen haben. hör auf zu blödeln, indem du sie nennst, sie hätten dabei schlechte Motive! — ડꪖꪀ?•~ (@SanjKiDuniya) 27. November 2022

Die Fans bemerken auch, wie Nimrit Kaur Ahluwalia Sumbul Touqeer sagte, dass Tina Datta und Shalin Bhanot gestresst waren, den Imlie-Star zu sehen. Nun, Fahmaan Khan wird im Haus diskutiert. Es ist offensichtlich, dass er Spuren hinterlassen hat. Lesen Sie auch – Bigg Boss 16: DIESE 5 Mitglieder schaffen es auf die Liste der beliebtesten Kandidaten; Sajid Khan, Ankit Gupta und andere sollten sich Sorgen machen

