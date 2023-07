Süssstoffe, Feinstaub, rotes Fleisch: Was bedeutet krebserregend?

Nicht nur beim Thema Süssstoff sind die Angaben oft verwirrend. Wir hebben die wichtigsten Fakten zum Thema krebserregende Substanzen en Schwellenwerte zusterammengefasst.

Krebszellen (hier in het blauw) produceren verschillende Moleküle, zodat ze direkt um sie herum 创zahlreiche Blutgefässe bilden. Ze waren dus optimaal voorzien van Nährstoffen. Alfred Pasieka/SPL/Getty

Was bedeutet krebserrainend?

Krebserregend beddeutet: Diese Substanz of auch dieser Umweltfaktor kan Krebs auslösen. Biologisch gezien kan het zijn dat het materiaal een massief massief materiaal is dat onherstelbaar beschadigd is. Manche krebsauslösende Stoffe werkt niet direct op ons Erbgut, sondern verändern dauerhaft wichtige Stoffwechselvorgänge in der Zelle. Beiden kunnen ervoor zorgen dat de betrokkene Zelle niet gecontroleerd vermehrt. Het is mogelijk een Krebsgeschwulst, een tumor. Ik ben Fachjargon met een eigen inhoud, die krebserregend, als Kanzerogen bezeichnet.