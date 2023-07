Süßstoff: Aspartam ist „möglicherweise krebserregend“

Es steckt in Erfrischungsgetränken, Light-Produkten oder Fertiggerichten. Die WHO hat den Süßstoff Aspartam inzwischen als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Was bedeutet das? Und wie gefährlich ist der künstliche Süßstoff?

Was wurde beschlossen?

Die Krebsforschungsagentur IARC der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Süßstoff Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Die Entscheidung wurde nach einem Treffen externer Experten der Gruppe getroffen.

Die IARC kennt insgesamt vier verschiedene Einstufungsstufen – krebserregend, wahrscheinlich krebserregend, möglicherweise krebserregend und nicht klassifizierbar. Die Werte basieren auf der Beweiskraft und nicht auf der Gefährlichkeit einer Substanz. Die IARC stuft rotes Fleisch, Heißgetränke über 65 Grad oder Nachtarbeit in die Kategorie „wahrscheinlich krebserregend“ ein. Die mit der Nutzung von Mobiltelefonen verbundenen „hochfrequenten elektromagnetischen Felder“ werden als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft.

Darüber hinaus bestätigte der WHO-Expertenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA) erneut die bisher zulässige Tagesdosis von 40 Milligramm Aspartam pro Kilogramm Körpergewicht.

Was ist Aspartam?

Aspartam ist ein Süßstoff. Da es etwa 200-mal süßer als Zucker ist, benötigen Sie nur geringe Mengen davon. Unter der Abkürzung E 951 findet man es in leichten Erfrischungsgetränken, Desserts, Süßwaren, Milchprodukten, Kaugummi, kalorienarmen Produkten und Produkten zur Gewichtskontrolle. In der EU muss auf dem Etikett eines Produkts angegeben werden, ob es Aspartam enthält.

Der Süßstoff wird seit Jahrzehnten eingehend untersucht. Im Jahr 2013 kam die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA zu dem Schluss, dass „Aspartam und seine Abbauprodukte für die allgemeine Bevölkerung (einschließlich Säuglinge, Kinder und schwangere Frauen) sicher sind“. Derzeit gilt eine akzeptable tägliche Aufnahme von bis zu 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag als unbedenklich. Zum Vergleich: Ein Liter Diät-Cola enthält rund 130 Milligramm Aspartam.

Wie ist die Studienlage zum Krebsrisiko?

„Es ist nicht klar“, sagt Jutta Hübner, Onkologin am Universitätsklinikum Jena, „obwohl schon seit Jahrzehnten daran geforscht wird.“ Im vergangenen Jahr sorgte eine große Studie aus Frankreich mit 100.000 Teilnehmern für Schlagzeilen. Sie fand heraus, dass Menschen, die größere Mengen künstlicher Süßstoffe – darunter Aspartam – zu sich nahmen, ein leicht erhöhtes Krebsrisiko hatten. „Allerdings weist diese Studie erhebliche methodische Mängel auf, weshalb sie wenig aussagekräftig ist“, sagt Hübner.

Dr. Stefan Kabisch vom Deutschen Zentrum für Diabetesforschung sagte gegenüber der Wissenschaftsplattform Science Media Center, dass die Einstufung von Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ voraussichtlich nichts an unserem täglichen Gebrauch ändern werde. „Die Einstufung ist sehr konservativ, das heißt, ein Krebsrisiko ist keineswegs sicher und auch nicht besonders wahrscheinlich. Daher ändert sich an der empfohlenen maximalen Tagesdosis nichts.“

Die IARC sagte, sie habe in ihrer Juni-Überprüfung 1.300 Studien bewertet. Andere Risikofaktoren, die Krebs verursachen können, wurden laut Hübner in den allermeisten Studien jedoch nicht ausreichend berücksichtigt. „Deshalb fällt mir die Entscheidung der IARC schwer“, erklärt der Mediziner tagesschau.de.

Welche Rolle spielt die Dosierung?

Hübner betont, dass dies eine wichtige Frage sei, insbesondere wenn es um alltägliche Lebensmittel gehe. „Jeder Stoff kann Krebs verursachen. Es ist immer eine Frage der Dosis.“ Bei normalen Tagesmengen schätzt der Experte das Risiko als gering ein. „Außerdem trinke ich bedenkenlos eine Flasche Light Cola oder gebe eine Süßstofftablette in meinen Tee“, sagt der Onkologe.

Auch das Expertengremium JECFA hält den Konsum von Aspartam innerhalb der akzeptierten Tagesmengen seit 1981 für sicher. Diese Einschätzung wird von nationalen Regulierungsbehörden, auch in den USA und Europa, weitgehend geteilt.

Allerdings berichtet Hübner von einem Trend, bei dem Krebspatienten Zucker meiden, weil sie befürchten, dass dadurch Krebszellen schneller wachsen, und stattdessen mehr Süßstoffe zu sich nehmen. Dies ist jedoch nicht korrekt, da solche „Krebsdiäten“ negative Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf haben könnten. Auch das Deutsche Krebsforschungszentrum DKFZ schreibt: „Für Krebspatienten ist eine ausgewogene Ernährung mit allen Nährstoffen – also auch Zucker und Kohlenhydraten im Allgemeinen – äußerst wichtig.“

Stoffwechselmediziner Kabisch ergänzt: „Es ist zu hoffen, dass die neue Einstufung gelassen aufgenommen wird und Verbraucher nicht dazu verleitet, von Süßungsmitteln auf Zucker umzusteigen.“ Es gebe keinen stichhaltigen Grund, Süßstoffe aktiv zu meiden, aber auch keinen Grund, sie aktiv zu empfehlen Süßstoffe. Der Nutzen ist gering, der Schaden nicht eindeutig nachweisbar.“

Wie (un)gesund sind Aspartam und andere Süßstoffe im Allgemeinen?

Süßstoffe sind eine beliebte Möglichkeit, den Zuckergehalt in Lebensmitteln zu reduzieren. Doch sie stehen schon lange in der Kritik. Einerseits sind sie laut WHO nicht zum Abnehmen geeignet. Studien haben gezeigt, dass dies kurzfristig helfen kann, Gewicht zu verlieren oder nicht zuzunehmen. Laut einer neuen WHO-Richtlinie erhöht die langfristige Einnahme jedoch das Risiko für Gewichtszunahme und Fettleibigkeit. Bei Erwachsenen war der Langzeitkonsum unter anderem mit einem erhöhten Risiko für Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden.

Zudem stehen Süßstoffe im Verdacht, die Darmflora zu schädigen. Eine Studie aus dem Jahr 2021 zeigte, dass Aspartam unter anderem negative Auswirkungen auf Darmbakterien haben kann. Einige konnten dadurch die Darmwand passieren. Gelangen sie in die Blutbahn oder andere Organe, könnten sie dort Infektionen auslösen, so die Autoren.