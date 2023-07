SEOUL, Südkorea (AP) – Das südkoreanische Verfassungsgericht hat am Dienstag die Amtsenthebung des Ministers für öffentliche Sicherheit aufgehoben, der wegen einer Halloween-Menschenmenge, bei der im vergangenen Oktober in einem Ausgehviertel der Hauptstadt Seoul fast 160 Menschen getötet wurden, gestürzt wurde.

Die Entscheidung des Gerichts ermöglicht Lee Sang-min die Rückkehr als Innen- und Sicherheitsminister. Vizeminister Han Chang-seob ist seit Februar amtierender Minister, als das von der Opposition kontrollierte südkoreanische Parlament dafür stimmte, Lee anzuklagen. Er sagte, er solle für das Versäumnis der Regierung, wirksame Maßnahmen zur Massenkontrolle zu ergreifen, und ihre verpatzte Notfallreaktion verantwortlich gemacht werden, die zu der hohen Zahl von Todesopfern in Itaewon beitrug.

Lee, 58, gilt als wichtiger Verbündeter des konservativen Präsidenten Yoon Suk Yeol, dessen Büro die Entscheidung begrüßte und den oppositionellen Liberalen vorgeworfen hatte, mit ihrem Drängen auf seine Amtsenthebung „beschämende Geschichte“ zu schreiben.

Als das Gericht die parlamentarische Amtsenthebung gegen Lee ablehnte, sagte das Gericht, er könne nicht in erster Linie für den Andrang der Menschenmenge verantwortlich gemacht werden, der seiner Ansicht nach ein breiteres Versäumnis verschiedener Regierungsorganisationen widerspiegele, „eine gemeinsame Fähigkeit zu entwickeln, auf Katastrophen großen Ausmaßes zu reagieren“.

Es gebe nicht genügend Beweise dafür, dass Lee seinen gesetzlichen und verfassungsmäßigen Pflichten als Regierungsbeamter zum Schutz der Sicherheit und des Lebens der Bürger nicht nachgekommen sei, erklärte das Gericht.

Lee war der erste Kabinettsminister, der von der Nationalversammlung angeklagt wurde, die bereits 2016 die konservative Präsidentin Park Geun-hye angeklagt hatte. Das Verfassungsgericht enthob Park im März 2017 offiziell aus dem Amt, indem es die Entscheidung des Gesetzgebers, sie anzuklagen, bestätigte. Sie wurde wegen Korruption inhaftiert, bevor ihr liberaler Nachfolger Moon Jae-in sie im Dezember 2021 begnadigte.

Nach einer 74-tägigen Untersuchung des Menschenandrangs im Januar kam ein spezielles Ermittlungsteam unter der Leitung der Nationalen Polizeibehörde zu dem Schluss, dass Polizei und Gemeindebeamte im Seouler Bezirk Yongsan keine wirksamen Maßnahmen zur Massenkontrolle geplant hatten, obwohl sie richtigerweise mit großen Mengen von Halloween-Feiernden in Itaewon gerechnet hatten.

Die Polizei ignorierte auch Hotline-Anrufe von Fußgängern, die vor der wachsenden Menschenmenge gewarnt hatten, bevor der Sturm am 28. Oktober tödlich endete. Die Beamten verpatzten auch ihre Reaktion, bevor in einer engen Gasse in der Nähe des Hamilton Hotels Menschen umfielen und zerquetscht wurden, und versäumten es, den Unfallort unter Kontrolle zu bringen und es den Sanitätern nicht zu ermöglichen, die Verletzten rechtzeitig zu erreichen, heißt es in der Untersuchung.

Die Polizei hat gegen 23 Beamte – etwa die Hälfte davon Polizeibeamte – Strafanzeigen, darunter fahrlässige Tötung und Fahrlässigkeit, wegen fehlender Menschenmengenkontrolle und Sicherheitsmaßnahmen in Itaewon erhoben.

Kritiker, darunter Oppositionspolitiker und Familien der Opfer, haben jedoch behauptet, dass die Ermittler der Polizei gegenüber den höheren Mitgliedern von Yoons Regierung, darunter Lee und dem Generalkommissar der National Policy Agency, Yoon Hee-keun, nachsichtig vorgegangen seien, der Rücktrittsforderungen ausgesetzt war.

Obwohl die Polizei von Seoul mit einer Menschenmenge von mehr als 100.000 Menschen gerechnet hatte, hatte sie am Tag des Zusammenstoßes 137 Beamte nach Itaewon entsandt. Einige Experten bezeichnen den Andrang in Itaewon als eine „vom Menschen verursachte Katastrophe“, die mit relativ einfachen Maßnahmen hätte verhindert werden können, etwa durch den Einsatz von mehr Polizisten und öffentlichem Personal zur Überwachung von Engpässen, durch die Durchsetzung von Einbahnstraßen und die Blockierung schmaler Wege.

Lee sah sich kurz nach dem Andrang heftiger Kritik ausgesetzt, nachdem er darauf bestanden hatte, dass die Tragödie in Itaewon mit mehr Polizei und Notfallpersonal vor Ort immer noch nicht verhindert worden wäre, was als Versuch angesehen wurde, Fragen über den Mangel an Präventionsmaßnahmen zu umgehen.

Kim Tong-hyung, The Associated Press





Kulturelle En