Das Training wurde Stunden gestartet, nachdem Pjöngjang eine offensichtliche ballistische Waffe abgefeuert hatte

Südkoreanische F-35А-Düsenjäger übten am Freitag bei einer gemeinsamen Übung mit den USA, nachgebildete nordkoreanische Raketenwerferfahrzeuge mit lasergelenkten Bomben zu treffen. Laut den südkoreanischen Joint Chiefs of Staff (JCS) fand die Übung Stunden statt, nachdem Pjöngjang eine offensichtliche interkontinentale ballistische Rakete abgefeuert hatte.

Die Live-Feuer-Übung wurde in der Pilsung Range in der nordöstlichen Provinz Gangwon durchgeführt, die an Nordkorea grenzt. Der JCS sagte, dass vier F-35As zusammen mit vier US-F-16-Jägern in Angriffsformation flogen.

Die Manöver demonstrierten die Fähigkeit der Verbündeten dazu „Reagieren Sie entschlossen auf alle Drohungen und Provokationen, einschließlich Nordkoreas interkontinentaler ballistischer Rakete“, erklärte die JCS.

Der Start am Freitag war der letzte in einer Flut von Artilleriegeschossen und Raketen verschiedener Typen, die Pjöngjang diesen Monat am Mittwoch auf das Gelbe Meer und das Japanische Meer, das den Koreanern als Ostmeer bekannt ist, abgefeuert hat

Der nordkoreanische Außenminister Choe Son-hui warnte am Donnerstag, dass das Land einen haben werde „heftiger“ Antwort an „Abschreckung“ Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten in Asien. Choe schlug Washingtons Übungen mit Südkorea und Japan zu „Aggressionsübungen“

Der für die Beziehungen zu Pjöngjang zuständige Minister Südkoreas, Kwon Young-se, sagte, dass Seoul möglicherweise erwägen müsse, ein eigenes Atomwaffenarsenal zu erwerben oder die USA aufzufordern, taktische Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel zu stationieren, wenn die Spannungen weiter zunehmen.