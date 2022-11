Südkorea – Hongkonger Protestlied wird bei einem Rugby-Wettbewerb anstelle der chinesischen Nationalhymne gespielt

Das Rugbyfeld Namdong Asia in Incheon, Südkorea. (AP / Park Ji Ho)

Die südkoreanischen Organisatoren entschuldigten sich. Die in Seoul ansässige Korea Rugby Union sagte, der Fehler sei ein Unfall und in keiner Weise politisch motiviert.

Die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong reagierte verärgert. Sie betonte, dass der Organisator des Wettbewerbs verpflichtet sei, dafür zu sorgen, dass die Nationalhymne den Respekt erhalte, den sie verdiene.

Demokratie und Freiheit werden im Lied der Hongkonger Protestbewegung gefordert. Es wurde bei der Asian Rugby Seven Series in Incheon, westlich von Seoul, vor dem letzten Rückspiel der Männer zwischen Südkorea und Hongkong gespielt. Videos davon wurden in den sozialen Medien geteilt.

Diese Botschaft wurde am 14.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.