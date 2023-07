Die südeuropäischen Länder litten am Donnerstag unter der Hitzewelle „Cerberus“, und die Temperaturen dürften erneut Rekorde brechen.

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA), deren Satelliten die Land- und Meerestemperaturen überwachen, sagte, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen seien alle von sengenden Temperaturen betroffen.

Die Italienische Meteorologische Gesellschaft nannte die Hitzewelle „Cerberus“ nach einem dreiköpfigen Hund, der in der griechischen Mythologie die Unterwelt bewachte.

Rom war eine der italienischen Städte, für die eine rote Warnwarnung galt Bild: Guglielmo Mangiapne/REUTERS

Auf den Inseln Sizilien und Sardinien würden die Temperaturen voraussichtlich auf 48 Grad Celsius (118 Grad Fahrenheit) steigen – möglicherweise die heißesten Temperaturen, die jemals in Europa gemessen wurden, so die ESA.

Europa verzeichnete im Sommer 2021 in Italien mit 48,8 Grad Celsius die höchste Temperatur aller Zeiten.

Ein Mann kühlt sich in Neapel, Italien, ab Bild: Ciro De Luca/REUTERS

Wetterwarnungen in Spanien, Italien, Griechenland

Auf den Kanarischen Inseln in Spanien, Italien, Zypern und Griechenland gab es Wetterwarnungen.

Die griechischen Behörden gehen davon aus, dass die Temperaturen am Freitag oder Samstag auf 43 Grad Celsius (109,4 Fahrenheit) oder 44 Grad Celsius steigen werden.

In Italien haben die Gesundheitsbehörden für mindestens zehn italienische Städte, darunter Rom, Florenz, Bologna und Perugia, eine rote Warnwarnung herausgegeben.

In Griechenland ordnete die Regierung die Einstellung der Arbeiten zwischen 12:00 und 17:00 Uhr (zwischen 09:00 und 14:00 Uhr GMT) in Gebieten an, in denen glühende Temperaturen eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.

Besucher ruhen sich aus, während die Temperaturen in den Akropolis-Hügeln in Athen steigen Bild: Petros Giannakouris/AP/dpa/picture Alliance

Krankenwagen wurden in der Nähe wichtiger Touristenattraktionen wie der Akropolis in Athen geparkt.

Die Regierung hat außerdem gefordert, dass private Unternehmen Mitarbeitern mit gesundheitlichen Problemen erlauben, aus der Ferne zu arbeiten.

In Sibenik, einer Stadt an der kroatischen Küste, arbeiteten Feuerwehrleute daran, durch die hohen Temperaturen ausgelöste Buschbrände zu löschen.

Hitzewellen entstehen, wenn hoher Druck in der Atmosphäre eindringt und warme Luft in Richtung Boden drückt, sodass wir uns viel heißer fühlen.

Das Hochdrucksystem wanderte von Nordafrika über das Mittelmeer und der Klimawandel führt zu häufigeren Hitzewellen.

Zehntausende starben bei Rekordhitzewellen im vergangenen Sommer in Europa

Europäische Regierungen und Arbeitgeber stehen unter Druck, mehr zu tun, um Arbeitnehmer zu schützen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Italienische Medien führten den Tod eines 44-jährigen Mannes in der nördlichen Stadt Lodi diese Woche auf die sengenden Temperaturen zurück. Berichten zufolge starb der Mann beim Malen von Straßenmarkierungen.

Laut einer Anfang dieser Woche veröffentlichten Studie starben im vergangenen Jahr mehr als 61.000 Menschen während der sommerlichen Hitzewellen in Europa.

rm/wd (Reuters, AP)