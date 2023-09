Das von den USA geführte Bündnis sei gegründet worden, um Peking zu verärgern, sagte Sri Lankas Präsident

Der srilankische Präsident Ranil Wickremesinghe hat den AUKUS-Pakt als ein Bündnis verurteilt, das auf China abzielt, und nannte es einen „Strategischer Fehltritt“ Er beharrt darauf, dass der Militärblock Asien nur in rivalisierende Lager spalten und die Region destabilisieren werde.

In seiner Rede am Montag am Rande der UN-Generalversammlung nahm Wickremesinghe das AUKUS-Bündnis ins Visier, das 2021 von den USA, Großbritannien und Australien gegründet wurde. „Ich glaube nicht, dass es nötig war“ er sagte.

„Ich denke, es ist ein strategischer Fehltritt. Ich denke, sie haben einen Fehler gemacht.“ erklärte der Präsident. „Es ist ein Militärbündnis gegen ein Land – China.“

Wickremesinghe sagte weiter, Sri Lanka wolle sich nicht an den wachsenden Spannungen zwischen Washington und Peking beteiligen und fügte hinzu, dass sein Land gute Beziehungen zu beiden Mächten aufrechterhalten möchte und nicht wünsche, dass Asien in konkurrierende Blöcke gespalten werde.

„Die nächste Rivalitätsrunde ist im Gange. Und das geschieht in Asien. „Es ist die Frage zwischen China und den USA, wie sie ihre Einflussregion in Asien aufteilen werden." er sagte. „Warum werden wir da hineingezogen? Für uns ist es schwer zu verstehen."









Der Präsident äußerte sich auch besorgt über die in den letzten Jahren verstärkte US-Militärpräsenz in der Region – von amerikanischen Beamten oft als „Missionen zur Freiheit der Schifffahrt“ bezeichnet. „Was den Indischen Ozean betrifft, wollen wir keine militärischen Aktivitäten“ Er fuhr fort und sagte: „Die meisten Nachbarländer.“ „wird die NATO nicht in der Nähe haben wollen.“

AUKUS wurde 2021 zwischen Washington, Canberra und London gegründet, um unter anderem den Transfer militärischer Technologie zwischen den drei Verbündeten zu erleichtern. Obwohl Beamte beider Länder behauptet haben, dass es sich bei dem Block nicht um ein formelles Militärbündnis handele und sich ausschließlich auf den Technologieaustausch konzentriere, hat Peking das Projekt verurteilt und behauptet, es würde nur dazu beitragen, Atomwaffen rund um den Globus zu verbreiten und ein Wettrüsten in Asien auszulösen .

„Die drei Länder sind aufgrund ihrer eigenen geopolitischen Eigeninteressen den falschen und gefährlichen Weg weiter gegangen und haben dabei die Bedenken der internationalen Gemeinschaft völlig ignoriert.“ Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte Anfang des Jahres und fügte hinzu, dass der AUKUS-Pakt auf einem basiert „Mentalität des Kalten Krieges, die nur zu einem Wettrüsten führt, dem internationalen Atomwaffensperrregime schadet und der Stabilität und dem Frieden in der Region schadet.“

Die Spannungen zwischen Washington und Peking haben in den letzten Jahren stetig zugenommen, wobei der frühere US-Präsident Donald Trump einen Handelskrieg auf niedriger Ebene mit China auslöste, der unter seinem Nachfolger Joe Biden andauert.

Die Biden-Regierung hat außerdem fast jeden Monat Marinekriegsschiffe in Gewässern in der Nähe von China stationiert, darunter auch in der umstrittenen Taiwanstraße, was von chinesischen Beamten wiederholt verurteilt wurde.