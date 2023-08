Im K.-o.-Fußball sind die Abstände in Ordnung. Südafrika weiß das besser als die meisten Nationen.

Sie haben zwischen 2000 und 2018 vier Endspiele des Afrikanischen Nationen-Pokals verloren. Und nachdem sie sich im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2023 gegen die starken Niederlande durchgesetzt hatten, schieden sie aufgrund dieser guten Vorsprunge mit einer 0:2-Niederlage aus dem Turnier aus.

Das Ergebnis lief auf vertane Chancen und Defensivfehler hinaus. Allerdings hatte niemand damit gerechnet, dass sie überhaupt hier sein würden, und so war es für Banyana Banyana an sich schon ein stolzer Moment, es bis hierher geschafft zu haben.

„Wir haben die Chance verpasst, weiterzukommen. Aber so schmerzhaft es auch ist, ich bin stolz auf jeden einzelnen von uns, dass wir so hart gearbeitet haben“, sagt Hildah Magaia im Gespräch mit der DW.

„Das Achtelfinale ist ein Meilenstein für uns. Ich möchte mich einfach bei den Trainern und den Fans da draußen bedanken, die uns unterstützt haben und jeden Tag hinter uns stehen. Es bedeutet uns sehr viel.“

Es war das erste Mal, dass Südafrika die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft erreichte. Dennoch gab es immer noch ein „Was wäre wenn“-Gefühl. Was wäre, wenn Thembi Kgatlana eine von vier günstigen Chancen vertan hätte? Was wäre, wenn Torwartin Kaylin Swart den Ball nicht durch ihre Hände hätte gleiten lassen?

Aber noch wichtiger: Was wäre, wenn Südafrika eine vollprofessionelle Liga hätte? Was wäre, wenn mehr Spieler im Ausland spielen würden? Was wäre, wenn sie ähnliche Unterstützung und Finanzierung wie Teams wie die Niederlande erhalten würden?

„An die Sponsoren: Ich weiß nicht, wie man so etwas Besonderes ignorieren kann“, sagte Trainerin Desiree Ellis nach dem Spiel. „Ich weiß nicht, wie Sie uns nicht helfen können, die Karriereleiter hinaufzusteigen. Wir haben immer noch Spieler, die einen 9-to-5-Job haben und dann abends trainieren gehen.“

„Das ist inakzeptabel. Die Unternehmenswelt muss aufstehen und aufmerksam werden.“

Südafrika musste im Spiel gegen die Niederlande die verpassten Chancen bereuen Bild: Zhang Chen/Xinhua/IMAGO

Visionen müssen mit Taten einhergehen

Noch vor vier Jahren hatte Südafrika noch kein WM-Debüt und verfügte noch nicht einmal über eine nationale Frauenliga.

Doch 2019 nahmen sie an ihrem Debütturnier teil und die SAFA Women’s League wurde eingeführt.

Im Rahmen der „Vision 2030“ hat sich der südafrikanische Fußballverband (SAFA) zum Ziel gesetzt, die Liga vollständig zu professionalisieren und die Möglichkeiten für Spieler, Trainer und Schiedsrichter im Breitenfußball weiter auszubauen.

„Wir haben Sundowns, TS Galaxy und Royal AM mit Frauenmannschaften und in den nächsten Jahren wird sich der Schwerpunkt des Frauenfußballs ändern“, sagte Präsident Danny Jordaan im Februar gegenüber der Sunday Times.

Die Liga ist derzeit eine der am besten organisierten auf dem Kontinent, während die Mamelodi Sundowns 2021 die CAF Women’s Champions League gewannen und 2022 Zweiter wurden.

Sicherlich hat es große Verbesserungen gegeben, aber es besteht immer noch eine Diskrepanz zwischen den ausgesprochen hohen Zielen und den endgültigen Verpflichtungen.

Ein Streit über Spielerzahlungen im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2023 beeinträchtigte die Vorbereitungen, da die Mannschaft ein letztes Aufwärmspiel gegen Botswana boykottierte. Die Spieler waren nicht nur verärgert darüber, dass für das Turnier keine Verträge abgeschlossen worden waren, sondern auch darüber, dass das Freundschaftsspiel in einem winzigen Stadion 50 Kilometer außerhalb von Johannesburg auf einem schlechten Rasen ausgetragen wurde.

Die Lösung kam erst zustande, als der Milliardär Patrice Motsepe, dem die Sundowns gehören und Präsident der Confederation of African Football ist, intervenierte und dem Team eine Spende in Höhe von 320.000 US-Dollar machte.

Südafrika hat mit seinen Fans Farbe in die Weltmeisterschaft gebracht Bild: VCG/IMAGO

Der Erfolg auf dem Spielfeld verdient Anerkennung

Trotz des Chaos gelang es Banyana Banyana, die Störung zu überwinden und alle Erwartungen zu übertreffen.

Sie hatten Pech, mit 1:2 gegen den Weltranglisten-Dritten Schweden zu verlieren, waren gegen Argentinien auf dem Vormarsch, bis Defensivfehler zu einem 2:2-Unentschieden führten, und sorgten mit einem späten 3:2-Sieg gegen Italien für eine gewaltige Überraschung. Auch gegen die Niederlande zeigten sie ihr Bestes.

„Wir wussten zu Beginn dieses Turniers, dass kein Team mit unserer Geschwindigkeit mithalten konnte. Wir mussten direkt sein, wir wussten, dass sie den meisten Ballbesitz haben würden“, sagte Kgatlana der DW.

„In der ersten Halbzeit hatten wir viele Chancen und (die Niederlande) wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Wir haben unser Bestes gegeben und gut gespielt.“

Die überragende Leistung bei der Weltmeisterschaft folgt auf den unglaublichen Erfolg von 2022, als sie endlich ihren WAFCON-Trott durchbrachen und Marokko im Finale mit 2:1 besiegten und sich damit ihren ersten großen Titel holten.

Nun möchte die Mannschaft, dass dieser Erfolg auch außerhalb des Feldes erreicht wird.

„Es liegt an den Behörden, den Sponsoren, es liegt jetzt in ihrer Verantwortung“, sagte Kgatlana.

„Sie reden schon seit vielen, vielen Jahren über Frauenfußball, aber am Ende des Tages muss es Leute geben, die sich dafür einsetzen.“

Die Zeichen sind vielversprechend, aber mehr Banyana Banyana erfordern den Kontakt zu professionellen Bedingungen und Fußball auf höchstem Niveau. Nur acht Spieler des Kaders spielen derzeit im Ausland und ihre neueste Nachwuchstalentin, Wendy Shongwe, die im Inland spielt, sagte der DW, dass es wichtig sei, das nächste Level zu erreichen.

„Für Südafrika ist es sehr wichtig, mehr professionelle Ligen für Frauen zu schaffen. Wie Sie sehen, ist das Niveau der Weltmeisterschaft sehr hoch. Deshalb müssen diese Ligen eingeführt werden, damit wir wettbewerbsfähiger werden können“, sagte sie.

Desiree Ellis ist eine Pionierin des Frauenfußballs in Südafrika Bild: IMAGO/Sports Press Photo/IMAGO

Die Weltmeisterschaft 2027 steht vor der Tür

Eine der größten Befürworterinnen des Frauenfußballs ist Desiree Ellis. Sie hat alles gesehen. Von der Missachtung der Apartheid-Regeln über Fußballspiele mit schwarzen und weißen Frauen bis hin zum Debüt in Südafrikas erster Frauen-Nationalmannschaft vor 30 Jahren.

„Sie ist großartig“, sagte Magaia. „Sie ermutigt uns immer, unser Bestes zu geben. Jeden Tag motiviert sie uns, weiterzumachen und auf unsere Fähigkeiten zu vertrauen. Sie ist auch eine Mutter für uns außerhalb des Feldes. Nicht nur innerhalb des Feldes, sondern auch draußen.“

Ellis trainiert das Team seit 2016 und brachte diese aktuelle Mannschaft durch die Weltmeisterschaft 2019, den WAFCON-Sieg 2022 und nun einen historischen Aufstieg in die K.-o.-Runde.

„Ich denke, als Gruppe müssen wir unseren Kopf hochhalten“, sagte sie. „Als wir uns für das Achtelfinale qualifizierten, ist das ganze Land verrückt geworden, und ich erwarte, dass sie verrückt spielen werden, wenn wir zurückkommen.“

Das nächste große Ziel am Horizont, um den Frauenfußball weiter voranzutreiben, ist nicht nur die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027, sondern auch deren Ausrichtung. Nur Europa, Nordamerika und Asien haben jemals eine Weltmeisterschaft ausgerichtet, sodass die FIFA bei der nächsten Ausgabe versuchen könnte, ihre Reichweite zu erweitern.

Brasilien hat neben Südafrika ein offizielles Angebot eingereicht, zwei weitere gemeinsame Angebote kamen aus Mexiko und den USA sowie Belgien, Deutschland und den Niederlanden.

„Wir waren Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft 2010 und wissen, wie das ist“, sagt Kgatlana im Gespräch mit der DW.

„Das wäre großartig, vor allem für den Frauenfußball, denn wir hoffen, dass er jetzt wächst. Wir haben so viele Fortschritte gemacht.“

Eine Heim-Weltmeisterschaft wäre ein riesiger Segen, aber es gibt noch viel zu tun, bevor Südafrika sein Potenzial wirklich ausschöpfen kann. Obwohl das Team gezeigt hat, dass es auf der Weltbühne konkurrenzfähig sein kann, werden diese guten Abstände auf dem Spielfeld nicht verschwinden, es sei denn, sie werden aus dem Spielfeld verbannt.

Die afrikanischen Nationen bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Herausgegeben von James Thorogood