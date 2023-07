Südafrikas außenpolitisches Dilemma ist nun gelöst, da der russische Präsident Wladimir Putin nicht mehr am BRICS-Gipfel (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) vom 22. bis 24. August in Johannesburg teilnehmen wird.

Es gab zahlreiche Spekulationen über die möglichen Konsequenzen für Südafrika, wenn Putin zum Gipfel einfliegen würde.

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen Putin wegen angeblicher Verantwortung für Kriegsverbrechen russischer Streitkräfte im Ukraine-Krieg erlassen.

Stattdessen wird der russische Außenminister Sergej Lawrow zum Gipfel nach Südafrika reisen.

Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Entführung ukrainischer Kinder durch Russland Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Ramaphosa befürchtete einen Krieg mit Russland

Südafrika ist Unterzeichner des Römischen Statuts, mit dem 2002 der IStGH gegründet wurde und auf dessen Grundlage im März der Haftbefehl gegen Putin erlassen wurde. Daher hätte Südafrika den russischen Präsidenten verhaften müssen, wenn er zum BRICS-Gipfel erschienen wäre.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hatte den IStGH um eine Ausnahmegenehmigung mit der Begründung gebeten, dass die Verhängung einer Haftstrafe „die Sicherheit, den Frieden und die Ordnung des Staates“ gefährden könne.

Er sagte dem Gericht außerdem: „Es würde unserer Verfassung widersprechen, einen Krieg mit Russland zu riskieren.“

Südafrika und Russland sind enge Verbündete.

Der von China ausgerichtete BRICS-Gipfel 2022 fand virtuell statt Bild: Li Tao/Xinhua/picture Alliance

Putin in Südafrika zu haben, hätte das Land in eine schwierige Lage gebracht, sagte der in Kapstadt ansässige Politikanalyst Daniel Silke.

„Es hätte die Möglichkeit gegeben, dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs nachzukommen, und das hätte Südafrika in Verlegenheit gebracht“, sagte er der DW. „Angesichts der Tatsache, dass zwischen den beiden Ländern eine starke Bindung besteht, wurde von russischer Seite beschlossen, die für Moskau wichtigen Beziehungen nicht zu belasten.“

Laut Ramaphosa war die Entscheidung einvernehmlich.

Putin hätte die BRICS-Agenda gestört

Die engen Beziehungen Südafrikas zu Russland reichen bis in die Zeit der Apartheid zurück, als der heute regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) eine von der Sowjetunion unterstützte Befreiungsbewegung war.

Südafrika sieht sich im russischen Krieg in der Ukraine als neutral und spielt eine führende Rolle bei den afrikanischen Vermittlungsbemühungen.

Warum Afrika im Krieg Russlands mit der Ukraine vermitteln will Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Südafrikas größte Oppositionspartei Democratic Alliance (DA) hatte Druck auf die Regierung ausgeübt, sich an den IStGH zu halten und Putin bei der Einreise in das Land zu verhaften.

Allerdings sei es laut Silke immer unwahrscheinlich gewesen, dass der russische Präsident tatsächlich persönlich am BRICS-Gipfel teilnehmen würde. Seine Anwesenheit hätte die Agenda der Schwellenländer in den Schatten gestellt, zu der es seiner Meinung nach auch gehörte, Wege zu finden, um den Einfluss des Westens auszugleichen.

„Und das wollen Russland und China“, sagt Silke der DW. „Das ist der Schlüssel zu der letztendlich erzielten Einigung.“

Südafrika riskiert den „Zorn“ des Westens

Internationaler Druck und der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs haben Putin daran gehindert, sich über Russland hinaus zu wagen: „Es hat seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt, und zweifellos wird dies seine Bewegungsfreiheit in vielen anderen Teilen der Welt einschränken“, sagte Silke.

Der politische Ökonom Ronak Golpaldas sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass Südafrika nun seine Position als rechtsstaatliche Regierung behaupten könne. Er fügte hinzu, dass das Gesetz die nationalen und internationalen Verpflichtungen eines Landes eindeutig betreffe.

Er sagte, dass Südafrika Putin bei seiner Ankunft hätte verhaften müssen. „Wäre das nicht passiert, wäre Pretoria in große Schwierigkeiten geraten – nicht nur im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit, sondern auch im Hinblick auf die Reaktion der Geschäftswelt und der internationalen Gemeinschaft“, sagte Golpaldas.

Auch die Auswirkungen auf die Finanzmärkte wären wahrscheinlich tiefgreifend gewesen, sagen Experten. Der südafrikanische Rand wurde angesichts einer schwachen Wirtschaft und einer beispiellosen und langwierigen Energiekrise bereits stark geschwächt.

Außenminister der BRICS-Staaten führten wenige Wochen vor dem Gipfel im August 2023 Gespräche in Kapstadt Bild: Pressedienst des russischen Außenministeriums/TASS/Picture Alliance

Doudou Sidibe, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Gustave Eiffel in Paris, sagte, wenn Südafrika sich geweigert hätte, Putin zu verhaften, hätte es „den Zorn oder die Kritik westlicher Länder“ auf sich gezogen.

Vincent Niebede hat zu diesem Bericht beigetragen.

Herausgegeben von: Benita van Eyssen