Thembi Kgatlana erzielte in letzter Minute den Siegtreffer und bescherte Südafrika mit einem 3:2-Sieg über Italien den ersten Sieg bei der Frauen-Weltmeisterschaft überhaupt. Dadurch gelangten sie auf Kosten ihrer Gegner ins Achtelfinale des Turniers.

Stürmerin Kgatlana traf zwei Minuten nach der Nachspielzeit und schickte ihr Team am Sonntag zum Aufeinandertreffen mit den Niederlanden nach Sydney. Das brach den Italienern das Herz, die nur ein Unentschieden zum Weiterkommen benötigt hatten.

Italien hatte offenbar das nötige Unentschieden retten können, als Arianna Caruso in der 74. Minute nach einer Ecke traf, musste aber nach einer Reihe später vergebener Chancen bereuen, was hätte sein können.

Die Italiener hatten den ersten Treffer erzielt, als Karabo Dhlamini in der 10. Minute die italienische Stürmerin Chiara Beccari knapp im Strafraum zu Fall brachte und Caruso den Elfmeter souverän in die linke untere Ecke verwandelte.

Südafrika glich in der 32. Minute durch ein Eigentor von Benedetta Orsi aus, die vor einem Rückpass nicht überprüfte, wo sich Torhüterin Francesca Durante befand.

Südafrikas Thembi Kgatlana erzielte einen späten Siegtreffer und besiegte Italien





Banyana Banyana ging in der 67. Minute zum ersten Mal in Führung, als Kgatlanas geschickter Innenpass Hildah Magaia frei hinter der Verteidigungslinie brachte und der Stürmer ihn ins Netz schoss.

Caruso antwortete sieben Minuten später nach einer Ecke, als der Ball sie bei einem Angriff im Torraum an der Hüfte erwischte und in die untere rechte Ecke des Netzes schoss.

Es sah so aus, als ob Italien in einem hektischen Finale das Unentschieden verteidigen könnte, aber Magaias Pass landete im Strafraum von Kgatlana, und der Stürmer schoss den Ball ins Netz und sicherte sich damit den zweiten Platz in der Gruppe hinter Schweden.

Italien brauchte nur ein Unentschieden, um sich zu qualifizieren, schied jedoch bereits in der Gruppenphase aus





Was kommt als nächstes?

Der Zweitplatzierte der Gruppe G, Südafrika, trifft im Achtelfinale am Sonntag, dem 6. August, in Sydney auf die Niederlande; Anpfiff 3 Uhr morgens.

Wie ist der Zeitplan?

Die Gruppenphase hat begonnen und läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen 3. August. Gruppensieger und Zweitplatzierte erreichen das Achtelfinale, das von stattfindet 5. August Zu 8. August.

Geplant sind die Viertelfinalspiele, die in Wellington, Auckland, Brisbane und Sydney ausgetragen werden 11. und 12. August.

Anschließend wird das erste Halbfinale weitergespielt 15. August in Auckland, das andere Halbfinale findet am statt 16. August im Accor-Stadion in Sydney, wo dann das Finale stattfinden wird 20. August.

Ein Play-off um den dritten Platz wird am Tag vor dem Finale ausgetragen 19. August in Brisbane.