Flügelspieler Kurt-Lee Arendse (drei), Pieter-Steph du Toit, zwei Strafversuche führten Südafrika zum Rugby-Meisterschaftssieg über Australien im Loftus Versfeld in Pretoria; Manie Libbok fügte mit dem Schuh neun Punkte hinzu; Marika Koroibete und Carter Gordon erzielten Versuche der Wallabies bei der Niederlage

Höhepunkte des Rugby-Meisterschaftsspiels zwischen Südafrika und Australien in Pretoria.

Kurt-Lee Arendse erzielte einen Hattrick, als Südafrika seine Rugby-Meisterschaftskampagne 2023 mit einem komfortablen 43:12-Sieg über das arme Australien im Loftus Versfeld startete, live auf Sky Sports.

Zum Auftakt eines reduzierten dreiwöchigen Rugby-Meisterschaftsformats in Pretoria erzielte Arendse drei der sechs Versuche der Springboks, außerdem erzwangen sie zwei Strafversuche und einen späten Versuch von Pieter-Steph du Toit.

Beides waren klare Entscheidungen für Schiedsrichter Ben O’Keeffe, nachdem Wallabies-Nutte Dave Porecki einen rollenden Schläger aus kurzer Distanz zu Boden geworfen hatte und Flügelspieler Suliasi Vunivalu einen Pass nur wenige Meter von seiner eigenen Versuchslinie entfernt abgeschossen hatte.

Südafrika – Versuche: Arendse (16, 30, 51), Elfmeterversuch (54, 69), Pieter-Steph du Toit (75). Nachteile: Libbok (17, 31, 76). Stifte: Libbok (14). Australien – Versuche: Koroibete (8), Gordon (80+1). Nachteile: Gordon (80+3).

Australien erzielte tatsächlich den Eröffnungsversuch, als Flügelspielerin Marika Koroibete aufsetzte, aber die Mannschaft von Eddie Jones war danach schwach und eindeutig die zweitbeste Mannschaft, die im letzten Spiel durch den eingewechselten Carter Gordon einen Ehrentreffer erzielte.

Die Springboks wählten für das Duell eine weitgehend experimentierfreudige Mannschaft, da sie nächste Woche gegen die All Blacks in Neuseeland antreten wollten, und verpassten in der vierten Minute die erste Chance auf Punkte, als Fly-Half Libbok aus kurzer Entfernung einen Elfmeter schoss.

Vier Minuten später waren es die Wallabies, die durch Koroibete den ersten Treffer erzielten, während Australien durch seine Hintermannschaft einen hervorragenden Gegenangriff ausführte. Hodge schoss die schwierige Verwertung am Tor vorbei, während die Boks den Rückstand kurz darauf durch den Fuß von Libbok auf zwei Punkte verringerten.

Die Australierin Marika Koroibete erzielte den ersten Versuch des Tests, war aber mit Abstand die zweitbeste

Eine Minute später hatte Südafrika seinen Eröffnungsversuch durch den schnellen Arendse, als ein Angriff von Willie le Roux und Canan Moodie Australien in Führung brachte, bevor ein falscher Umgang mit dem Ball in der 22er-Strafe tatsächlich zu Gunsten von SA wirkte: Das Spiel ging nach hinten für die Gastgeber Nutzen Sie den Raum weit aus.

Australiens Co-Kapitän Michael Hooper erzwang einen Strafstoß, um Reece Hodge aus der Mitte einen Elfmeter zu bescheren, doch er schoss daneben, und nach einer halben Stunde wurde es für die Gäste noch schlimmer, als Arendse nach einem schönen Schuss über die Seitenlinie ins Tor schoss Bongi Mbonambi Pop-Pass.

Libbok verwandelte hervorragend zur 17:5-Führung, aber da der zurückkehrende australische Spielmacher Quade Cooper Schwierigkeiten hatte, das Spielgeschehen zu beeinflussen, waren die Wallabies fest in der Defensive und konnten ohne Gegentreffer weiterhalten, nur dass ein möglicher Versuch über die linke Seite ausgeschlossen wurde ein falscher Anruf von Schiedsrichter O’Keeffe vor dem Kicker kurz vor der Halbzeit.

Arendse vollendete seinen Hattrick in der zweiten Halbzeit mit einem hervorragenden Abschluss

Etwas mehr als 10 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit war Arendses Hattrick perfekt, als Lukanyo Am nach dem Pass von Center Andre Esterhuizen und Du Toit einen starken Pass spielte, um im Vorfeld Meter zu erzielen, wobei Arendse nach innen schoss und den Ball brillant abschloss.

In der 55. Minute stand das Ergebnis außer Zweifel, als die australische Nutte Porecki dafür bestraft wurde, dass sie einen Springbock-Rollhammer nahe seiner eigenen Try-Line zu Boden geworfen hatte, was zu einem Sin-Bin und einem Strafversuch führte.

Beinahe hätten die Gäste gleich wieder ein Gegentor kassiert, als Flügelspieler Vunivalu knapp vor der eigenen 22-Linie den Ball erspielte und Libbok zur Bescherung hereinstürmte. Bei der Überprüfung mit dem TMO wurde das Ergebnis jedoch zu Recht als Du Toit-Knock-on im Tackling ausgeschlossen.

Ben O’Keeffe vergab im Spiel gegen Australien zwei Strafversuche und Sündenbälle

Weitere Punkte gingen ein, als Vunivalu Arendse einen möglichen vierten Versuch verwehrte, indem er den Ball in einem klaren Foulspiel zu Boden schlug, wobei auch der Flügelstürmer zur Sünde verurteilt wurde.

Dann war es für Du Toit und Co. nur allzu einfach, einen sechsten Versuch zu erzielen, da die imposante hintere Reihe nur noch über der Versuchslinie landen musste, während die Wallabies gestreckt waren und zunehmend nur noch einem schwachen Widerstand ähnelten.

Pieter-Steph du Toit erzielte Südafrikas sechsten Versuch im Wettbewerb

Gordon und Koroibete erzielten gemeinsam eine lange Feldwertung mit roten Zahlen, aber das Endergebnis war nicht weniger einseitig, und Jones und Co. hatten nach einer enttäuschenden Leistung viel zu befürchten.

Spielplan und Ergebnisse der Rugby-Meisterschaft 2023

Runde 1: Südafrika 43-12 Australien – Samstag, 8. Juli

Runde 1: Argentinien vs. Neuseeland – Samstag, 8. Juli – 20.10 Uhr, Sky Sports Action (GMT)

Runde 2: Neuseeland vs. Südafrika – Samstag, 15. Juli – 8.05 Uhr, Sky Sports Action (GMT)

Runde 2: Australien vs. Argentinien – Samstag, 15. Juli – 10.45 Uhr, Sky Sports Action (GMT)