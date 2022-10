Süd- und Nordkoreas militärische Feuerwarnschüsse an Seegrenzen

Der mit einem Mit einem Symbol oder Unterstrich gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn ein Kauf getätigt wird, erhalten wir einen Kommission – ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Info

Süd- und Nordkorea haben jeweils Warnschüsse an ihrer umstrittenen Seegrenze vor der Westküste abgegeben. Südkoreanische Streitkräfte sagten zunächst, sie hätten am Montag vor Sonnenaufgang Warnschüsse auf ein nordkoreanisches Handelsschiff südlich der Seegrenze abgegeben. Nordkorea feuerte daraufhin Artilleriegeschosse in die Pufferzone im Gelben Meer. Damit hat Nordkorea das Militärabkommen von 2018 zum Abbau von Spannungen verletzt.

Nord- und Südkorea werfen sich gegenseitig Grenzverletzungen vor

Nordkoreas Armeeführung warf Südkorea Grenzverletzungen vor. Ein südkoreanisches Militärboot sei in die von Nordkorea kontrollierte Zone eingedrungen, wurde der Generalstab von staatlichen Medien zitiert. Dies geschah unter dem Vorwand, gegen ein nicht identifiziertes Schiff vorzugehen. Nordkorea gab eine „ernsthafte Warnung vor dem Feind“ heraus und feuerte zehn Raketenwerfer in das Seegebiet.