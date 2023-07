Vertriebene Einheimische berichten gegenüber RT, dass die anhaltenden Feindseligkeiten die humanitäre Lage des Landes in den Lagern, in denen sie leben, verschlechtert haben

Die sudanesischen paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) haben erklärt, sie hätten eine Stadt in Süd-Darfur eingenommen, nachdem im ganzen Land heftige Zusammenstöße, Plünderungen und eine neue Vertreibungswelle gemeldet wurden.

In einem Stellungnahme Am Sonntag behauptete die RSF eine „großer Sieg„ über die sudanesischen Streitkräfte (SAF) und fügte hinzu, dass sie nun „volle Kontrolle„der 61. Brigade der Armee in Kas, einem Bezirk in der Region Süd-Darfur.

„Die RSF hat 13 Kampffahrzeuge, 70 Kanonen, den für die Brigade verantwortlichen Oberst und 30 weitere SAF-Mitarbeiter erbeutet,“ es sagte. Die sudanesische Armee hat sich zu den Behauptungen noch nicht geäußert.

Letzte Woche beschuldigte das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen (UNHCR) die RSF, in West-Darfur Dutzende Menschen, darunter ethnische Masalit, ermordet und in einem flachen Grab begraben zu haben. Die Miliz hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Bei einem Drohnenangriff am Wochenende auf ein Krankenhaus in Omdurman in der Nähe von Khartum, angeblich durch paramilitärische Kräfte, wurden mindestens vier Zivilisten getötet und mehrere weitere verletzt, sagte ein lokaler Journalist gegenüber RT.

Mittlerweile hat die RSF angekündigt am Montag, dass es eine „Überraschungsoperation“ auf dem Stützpunkt Wadi Sayedna in Omdurman und zerstörte SAF-Kampfflugzeuge.

Der Konflikt, der Mitte April in Khartum zwischen der RSF und der SAF ausbrach, hat nach Angaben des sudanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 3.000 Menschen das Leben gekostet, während die Vereinten Nationen berichten, dass mehr als zwei Millionen Menschen vertrieben wurden.

Einheimische, die in einem Vertriebenenlager in Wad Madani, 186 Kilometer südlich der Hauptstadt, leben, sagten gegenüber RT, dass der Zugang zu medizinischer Versorgung und Personal für die Behandlung immer schwieriger geworden sei. Andere, die in das benachbarte Libyen flohen, sagten, sie hätten Schwierigkeiten, Nahrung zu finden, und seien von humanitären Organisationen im Stich gelassen worden.

In mehreren Teilen des Sudan dauern die heftigen Kämpfe an, trotz regionaler und internationaler Vermittlungsbemühungen, um die verfeindeten Fraktionen davon zu überzeugen, ihre Waffen niederzulegen.